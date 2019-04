Oppilaiden aggressiivinen käytös opettajia kohtaan on lisääntynyt, arvioi turvallisuus- ja riskienhallintapäällikkö Ari-Pekka Meuronen Lappeenrannan kaupungilta. Samaa viestiä kertoo Opetusalan ammattijärjestön (OAJ) työolobarometri, jonka mukaan opettajien kokeman väkivallan määrä on lisääntynyt varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa.

Lyömistä, potkimista ja koulukirjojen heittelyä kohti. Lappeenrantalaiskoulujen opettajat ovat saaneet työssään iskuja, mustelmia ja nirhaumia.



Oppilaiden aggressiivinen käytös opettajia kohtaan on lisääntynyt, arvioi turvallisuus- ja riskienhallintapäällikkö Ari-Pekka Meuronen Lappeenrannan kaupungilta. Hän saa tiedon koulujen lähettämistä vaara- ja uhkatilanneilmoituksista, mutta niistä ei ole tilastoa.

— Lappeenrannan kouluista yhteensä vaara- ja uhkatilanneilmoituksia tulee useita kymmeniä vuodessa. Se on aikamoinen määrä, Meuronen toteaa.



Väkivaltainen käytös ilmenee esimerkiksi niin, että oppilas potkii, lyö tai heittelee koulukirjoja kohti toista opettajaa tai oppilasta.

— Niistä on tullut uhreille mustelmia tai nirhaumia, ei sen vakavampaa kuitenkaan.



Lappeenrannan koulujen työsuojeluvaltuutetun Mikko Neuvosen tietojen mukaan kouluissa on ollut myös väkivaltatilanteita, joissa opettaja on iskenyt päänsä kaaduttuaan vaarallisesti. Tällaisia tapauksia on muutama vuodessa.