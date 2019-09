Myttiönmäen perusparannus Mikkelintiellä valtatie 13 varressa käynnistyy ensi vuonna.

Myttiönmäki on mukana hallituksen budjettiesityksessä vuodelle 2020. Myttiönmäen peruskorjaus maksaa noin 11,6 miljoonaa euroa. Perusparannustyöt jakaantuvat vuosille 2020 — 21.

— Myttiönmäki on ollut jo pitkään Etelä-Karjalan kärkihankkeita liikenneasioissa ja vihdoin se on saatu mukaan budjettiin. Kyse on liikenneturvallisuuden kannalta kriittisestä paikasta, eduskunnan liikennevaliokuntaa johtavat SDP:n Suna Kymäläinen ja Ari Torniainen (kesk.) kommentoivat.

Linkkitorninmäkenäkin tunnetussa paikassa on jyrkkää nousua, kaarteita ja huono näkyvyys. Se on vaarallinen erityisesti talvella. Paikassa on sattunut kuolemaan johtaneita onnettomuuksia.

Hallitus varaa perusväylänpitoon 362 miljoonaa euroa vuonna 2020. Tästä talvikunnossapitoon osoitetaan 20 miljoona euroa.

Yksityisteiden avustuksiin tulee myös 20 miljoonaa euroa ja kävelyn sekä pyöräilyn edistämiseen 21 miljoonaa euroa.

Kaksoisraidetyömaa jatkuu

Ensi vuoden eteläkarjalaisista liikennehankkeista kaksoisraiteen ykkösvaihe jatkuu. Päätökset siitä tehtiin jo edellisen hallituskauden aikana.

Luumäki-Imatra-Venäjän raja -ratayhteydelle on varattu ensi vuoden budjetissa 63,8 miljoonaa euroa.

Kutilan kanava valmisteluun

Hallitusohjelmassa olevan Kutilan kanavan kohdalla rahoituspäätöksiä ei tehty. Sen edistämiseksi on perusteilla oma toimikunta, joka ryhtyy valmistelemaan kanavaratkaisua.

Ennen päätöksentekoa on selvitettävä alueen kuntien halukuutta osallistua Kutilan kanavan edistämiseen.

Maakuntaliitto on jo liputtanut kanavan puolesta.

Imatralla Patotietä kunnostetaan Karjalantien ja Stora Enson rantaportin välillä. 300 000 euron investoinnilla parannetaan kevyen liikenteen turvallisuutta.

Juttua päivitetty 18.9.2019 kello 14.09. Lisätty perusväylänpitoon varattuja summia.