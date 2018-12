Puolakan perheyritys selvisi lamasta ja on tuonut leivän pöytään. Nyt isä on jättämässä työhanskoja narikkaan, mutta yritystä jatkaa poika.

Pekka Puolakka perusti Vuoksen poltin oy:n helmikuussa 1992. Nykyisin yritys on nimeltään Vuoksen putki- ja poltinasennus, sillä 26 vuodessa toiminta on ehtinyt laajentua. Nimenmuutoksen takana on myös nuorempi toimitusjohtaja Antti Puolakka, joka astui isänsä saappaisiin tänä vuonna.