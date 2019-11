Kerhon kalenterissa on alkuvuonna myös purjelentokurssi. Lentäjien houkuttamiseksi kerho hankkii sähköavusteisen purjelentokoneen. Harrastuksena lentäminen ei ole halvimmasta päästä.

Imatran ilmailukerho järjestää ensi vuonna Imatralla moottorilentokoulutuksen pitkän tauon jälkeen.

— Edellinen kurssi järjestettiin Imatralla 2000-luvun alussa, kertoo ilmailukerhon puheenjohtaja Timo Pankka.

Kiinnostuneille järjestetään helmi-maaliskuussa infotilaisuus, jonka jälkeen koulutuksen tarkka aikataulu lyödään lukkoon.

Kalenterissa on myös purjelentokurssin järjestäminen. Edellinen pidettiin viime kesänä.

— Toiveissa on saada molempiin koulutuksiin useampia osallistujia, mutta yksittäisille kiinnostuneillekin kurssi järjestetään, Pankka sanoo.

Tulossa: sähköavusteinen purjelentokone

Moottorilentokoulutuksessa ilmailukerholla on käytössä oma koulukone, mutta opettajapalvelut ja koulutusluvan kerho hankkii Aerovea-osakeyhtiöltä.

Purjelentokoulutuksessa opettajina toimivat ilmailukerhon omat opettajat: Timo Pankka ja Markku Keltanen. Koulutus tapahtuu kerhon omalla koulutusluvalla sekä omilla koneilla, joita on neljä kappaletta.

Kerholle on tulossa myös viides kone. Se on itsestarttaava sähköpurjelentokone Lak-17 mini.

— Se on niin moderni kuin olla voi, vasta toinen Suomessa, kehuu Pankka.

Moottorikerho saa koneen näillä näkymin huhtikuussa 2020. Kone maksaa varusteineen noin 107 000 euroa.

— Sitä varten myytiin yksi vanha kone pois, kerättiin kolehti ja käytiin pokkaamassa pankkineideille, kertoo Pankka.

Kalle Sipiläinen Lentäminen ei ole harrastuksena halvimmasta päästä. Purjelentokurssille tulee hintaa noin 2 800 euroa.

Toimintaan halutaan lisää erityisesti nuoria, mutta myös vanhempia ilmailijoita

Uuden koneen toivotaan houkuttelevan paitsi uusia, myös vanhoja ilmailukerholaisia innolla yläilmoihin. Ilmailukerholla on sama ongelma kuin monella muullakin yhdistyksellä. Harrastajien määrä on hiipunut.

— Kun kävin kurssit vuonna 1975, oli kerhossa 55 purjelentäjää. Nyt lentäjiä on 15, joista kuusi on Helsingin seudulta. Toiminta pitää saada elävämmäksi ja erityisesti nuoria mukaan toimintaan.

Pankka toteaa viranomaismaksujen olevan niin iso kustannus ilmailukerhoille, että Kaakkois-Suomen ilmailukerhot pohtivat koulutusten keskittämistä yhden koulutusluvan alle.

— Ilmailukerhot Joensuusta Kotkaan on soiteltu läpi. Halukkuutta on. Tarkoitus on pitää yhteistä palaveria siitä, miten asia hoidetaan.

Purjelentokoulutus maksaa noin 2 800 euroa, moottorilentokurssi jopa 13 500 euroa

Kovin edullinen harrastus lentäminen ei ole. Purjelentokoulutuksen kokonaiskustannukset ovat kurssilaiselle noin 2 800 euroa. Koulutukseen sisältyy lentoja opettajan kanssa 16 tuntia.

Moottorilentokurssin kustannukset erilaisine maksuineen ja lääkärintarkastuksineen ovat noin 10 400—13 500 euroa. Koulutukseen sisältyy 30—45 lentotuntia.

Lisäksi tulevat Imatran ilmailukerhon ja Suomen ilmailuliiton jäsenmaksut, jotka ovat vuodessa yhteensä 113 euroa.

Lentäminen maksaa kurssin jälkeen ilmailukerhon kahdella moottorikoneella joko 80 tai 156 euroa per tunti.

Kerhon purjelentokoneella lentävät maksavat vuodessa 190 euron kalustomaksun ja 700 euron vuosimaksun. Vuosimaksun sijasta voi maksaa lentotunneista. Tuntitaksa on 39 euroa.

Purjelentolupakirja myönnetään 16 vuotta täyttäneelle ja moottorilentolupakirja 18-vuotiaasta alkaen.

Imatran ilmailukerho esittelee toimintaansa Ruokolahden paloasemalla lauantaina 23.11. kello 10 alkaen.