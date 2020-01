Rahtiliikenne Venäjälle on nyt edullista kumipyörillä, mutta Imatra ja Etelä-Karjalan liitto haluavat luoda edellytykset ekologisemmalle vaihtoehdolle rautateillä.

Kansainvälisen junayhteyden saaminen välille Imatra-Viipuri-Pietari on Imatran kaupungin 2020-luvun kärkihanke. Junia Pietarista on kaivattu yhdeksi keinoksi kaupungin turistivirtojen kasvattamiseen.

Imatran kaupunginjohtaja Kai Roslakan mukaan kaupunki lobbaa junayhteyden puolesta kaikin keinoin ja kaikilla mahdollisilla rintamilla.

Tiiviitä yhteyksiä on ollut hallitukseen, ministeriöihin, Rajavartiolaitokseen, teollisuuteen sekä tietysti asiasta lopulta painavan sanansa antavan VR:n ja Venäjän rautatieyhtiö RZD:n kanssa.

Monimutkaiseksi kansainvälistämishankkeen tekee se, että asiassa on niin monta toimijaa.

— Pikavoittoja ei odoteta, mutta asiat voivat tapahtua nopeastikin, Roslakka sanoo ja viittaa venäläiseen osapuoleen raideliikenteessä.

Viime keväänä RZD otti Venäjältä Imatran kaupungintalolle yhteyttä ja ilmoitti, että heillä on nyt kalustoa, jolla voitaisiin ajaa testijuna Pietarista Imatralle.

Sitä ennen oli Roslakan mukaan hiljaisiakin kausia ja venäläiset tuntuivat keskusteluissa vähän väistelevänkin aihetta.

Tavoitteena vuosi 2025

Rataliikenteen kansainvälistämisen tavoiteajankohdaksi on asetettu Etelä-Karjalan liiton ja Imatran kaupungin yhteisessä projektihankkeessa vuosi 2025.

Syyskuussa toiveita nostatettiin Pietarista Imatrankosken asemalle saapuneella testijunalla, jonka matkustajina oli kutsuvieraita.

Nostalgiaa oli ilmassa, kun juna pysähtyi Imatrankosken tavara-aseman väliaikaisen matkustajalaiturin ääreen paikalle, josta vanha asemarakennus purettiin jo vuosikymmeniä sitten.

Rekkarahti on nyt erittäin halpaa, mutta yritämme luoda puitteita ekologisemmalle ja turvallisemmalle raideliikenteelle. — Stefan Mynttinen

Antrean kautta Imatralle saapuneella testijunalla kartoitettiin lähinnä raideyhteyden kehittämiskohteita teknisesti. Muut, kuten viranomaisselvityksiin liittyvät asiat, ovat vielä avoinna.

Raideliikenteen kansainvälisistä perinteistä ei ole Imatralla puutetta. Rautatieyhteys Pietarista Viipurin kautta Imatralle avattiin jo 1890-luvulla.

Tällä hetkellä Imatra-Svetogorsk-raja-aseman raideliikenne on hyvin rajoitettua ja se koostuu lähinnä puuntuonnista Venäjältä Suomeen.

Jasmin Ojalainen Imatran kaupunginjohtaja Kai Roslakka otti tuntumaa Pietarin ja Imatran väliseen raideliikenteeseen testijunassa.

Rekkarahdille ekologinen vaihtoehto

Etelä-Karjalan liitto ajaa yhdessä Imatran kaupungin kanssa vahvasti Imatran rataliikenteen kansainvälistämistä. Liitto tilasi vuonna 2018 selvitystyön Imatran ja Svetogorskin kansainvälisen rautatieyhteyden kehittämisestä.

Alun perin hanketta perusteltiin sillä, että liikenteen avaaminen viennille parantaisi erityisesti Itä-Suomen teollisuuden kilpailukykyä lyhentämällä kuljetusmatkoja Venäjän ja Aasian markkinoille.

Tavaraliikennettä haluttiin laajentaa Vainikkalan radalta myös Imatralle.

Sittemmin henkilöjunien ja lisämatkustajien saaminen Pietarista Imatralle on noussut yhä tärkeämpään rooliin rajan ratahankkeen perusteluissa. Kuljetusten siirtäminen kumipyöriltä kiskoille idänliikenteessä on vaativa tehtävä.

— Rekkarahti on nyt erittäin halpaa, mutta yritämme luoda puitteita ekologisemmalle ja turvallisemmalle raideliikenteelle, sanoo projektipäällikkö Stefan Mynttinen Etelä-Karjalan liitosta.

Väylävirasto: Ei uutta Imatran osalta

Yleissuunnitelma raideliikenteen kansainvälistämisen vaatimista parannustöistä Imatralla tehtiin Väylävirastossa jo vuonna 2014, mutta suunnitelmaa ei ole vielä hyväksytty, muistuttaa projektipäällikkö Maija Salonen. Suunnitelman kokonaiskustannusarvio on 83 miljoonaa euroa. Toimenpiteet voidaan toteuttaa myös vaiheittain.

Ensimmäisen vaiheen kustannukset radan parantamisessa Suomen puolella olisivat 45 miljoonaa euroa. Tässä vaiheessa toimenpiteisiin sisältyisivät esimerkiksi radan sähköistäminen Imatralta rajalle, kolmioradan rakentaminen Karjalan radalle sekä ratapihan siirtäminen Imatrankosken nykyiseltä tavara-asemalta Pelkolaan ja henkilöliikenteen laiturien rakentaminen.

Salonen muistuttaa, että kyse on vain yleissuunnitelmasta, ei ratasuunnitelmasta, joka on hallinnollinen asiakirja ja tehdään vasta kun yleissuunnitelma on hyväksytty.

Päätöksiä hankkeen rahoittamisesta tehdään eduskunnassa ja liikenne - ja viestintäministeriössä.

— Mitään uutta kerrottavaa Imatran osalta rajan ratahankkeesta ei ole. Se lähtee liikkeelle, jos Suomen ja Venäjän valtioiden välillä tehdään sopimus liikenteen kansainvälistämisestä. Venäjän puolella se vaatisi Svetogorskin aseman infran parantamista ja Kamennogorskin ja Svetogorskin välisen radan sähköistämistä. Niistä ei ole kuitenkaan mitään merkkejä ollut nähtävissä, Salonen sanoo.

Vuosi 2025 on Imatran rataliikenteen kansainvälistämisessä paikallisesti asetettu tavoite, Salonen korostaa. Hän arvelee, että hankkeen toteutuminen voi viedä kymmenenkin vuottakin.

— Radan sähköistäminen Imatralta rajalle ei liity Karjalan radan kaksoisraiteen rakentamiseen, se on aivan erillinen projekti.

Imatran rajaratahankkeen kanssa miljoonista kilpailee moni muukin rataprojekti.

— Hukkainvestointi on aina kallein investointi, Salonen sanoo ja muistuttaa, ettei miljoonia kannata sijoittaa hankkeeseen, jonka toteutumisesta ei ole vielä varmuutta.

Jos kansainvälinen raideyhteys Imatralla avautuu, on maankäyttösuunnitelmissa varauduttu Salosen mukaan myös siihen, että tavaraliikenteen lisäksi henkilöliikenteen aloittaminen onnistuu.