Taipalsaaren Rehulan seudun asukkailla ei ole yhtenäistä kantaa Etelä-Karjalan liiton suunnitelmiin rakentaa Kutilan kanava ja kaksi pumppaamoa.

Kylällä on mielipiteitä sekä puolesta että vastaan. Sen lisäksi löytyy mielipiteitä kyllä- ja ei-vaihtoehtojen välimaastosta.

Ilpo Kolhonen on aktiivisesti mukana Maaveden kalastusasioissa. Hän ei omista maata kanavan vaikutuspiirissä.

— Veden vaihtuvuuden lisääminen on hyvä asia Maavedelle. Kanava on mielestäni ok, jos asia valmistellaan kunnolla ja maanomistajat saavat asianmukaiset korvaukset.

Paraneeko vedenlaatu verorahoilla?

Rehulan entisessä koulussa asuva Antti Nieminen on kriittinen. Hän kyseenalaistaa kanavan tarpeellisuuden.

— Kanava on aika kallis hanke yhteisillä verovaroilla rahoitettavaksi.

Marja-Leena Siipola epäilee lupauksia Pien-Saimaan vedenlaadun paranemisesta. Kanava katkaisisi hänen tieyhteytensä, mutta tilalle rakennettaisiin uusi kanavan itäpuolelle. Siipolan kanta kanavaan ei ole jyrkästi kyllä tai ei.

"Nyt saisi jo tapahtua"

Kutilan kanava-alueen suurin maanomistaja Timo Rehunen on rakentamisen kannalla. Hän on kyllästynyt vuosikymmeniä kestäneeseen asian vatvomiseen ilman, että tulosta tulee.

— Olen istunut 1990-luvulta lähtien useissa kokouksissa. Nyt saisi jo jotain ruveta tapahtumaan.

Rehusella ei ole mitään sitä vastaan, että kanava lisäisi vesiliikennettä ja vedenlaatu paranisi.

— Vesi ei ole rannassani erityisen huonoa, mutta toki se saa parantua nykyisestä.

Etelä-Karjalan liitto, Arto Hämäläinen Kutilan kanavan suunnittelualue pohjoisesta etelään. Etualalla näkyy Suur-Saimaan Kutilanlahti, välissä Umianlampi ja taka-alalla Pien-Saimaa.

Korkea aika tehdä kyllä tai ei -päätös

Marja-Leena Siipolan mielestä pitkään kestänyt epätietoisuus on rasittavaa, kun kanava-asia tulee tavan takaa uudelleen esiin.

Hän odottaa, että viimein tehdään päätös: kanavaa ei rakenneta tai se rakennetaan. Kumpi tahansa päätös on Siipolan mielestä parempi kuin päättämättömyys.

Ilpo Kolhonen: Kopinsalmen silta voidaan korvata Livontien parantamisella

Ilpo Kolhonen muistuttaa Taipalsaaren kunnalle vuonna 2013 tehdystä aloitteesta, jossa hän oli mukana ja josta ei ole kuulunut yhtään mitään.

Aloitteessa esitetään, että Kopinsalmen silta puretaan ja uusi yhteys Rehulan suuntaan rakennetaan Toijansalmen sillan ja Livontien kautta. Livontie kulkee Toijan vesireitin itäpuolella ja yhtyy Mantereentiehen lähellä Kutilaa.

Kolhosen mielestä esitys on yhtä ajankohtainen kuin kuusi vuotta sitten. Kopinsalmen silta ja penkereet ovat huonossa kunnossa. Sillalle on kohta pakko tehdä jotakin.

Nykyinen silta-aukko on vain murto-osa salmen leveydestä, joten purkamalla koko salmi avautuisi.

— Kutilan kanavan kaivamisesta tulee runsaasti maamassoja, ja ne voisi hyödyntää Livontien parantamisessa.