Lappeenrantalainen 3-vuotias Valtteri kokeili joulupukin tuomia laskettelusuksia Myllymäessä—Joulusesonki on rinneyrittäjälle tärkeintä aikaa

Joulupukki toi laskettelusukset kolmevuotiaalle Valtteri Tiilikaiselle. Sunnuntaina lappeenrantalaispoika pääsi kokeilemaan niitä ensimmäistä kertaa Joutsenon Myllymäessä. Poika viiletti naama ilosta loistaen lyhyen pätkän rinnettä alas isän luota äidin luokse. Isosisko Maija Tiilikainen, 12, kurvaili vieressä lumilaudalla.

— Pulkkakin on mukana siltä varalta, että laskeminen alkaa kyllästyttää Valtteria, pojan äiti Tuija Tiilikainen sanoo.

Laskettelu on Tiilikaisen perheen yhteinen juttu. He kertovat käyvänsä usein Myllymäen lisäksi Ruokolahden FreeSkissä sekä joka vuosi Kuopion Tahkolla.

Ja tietenkin tauot kuuluvat laskettelupäivään.

— Se rytmittää hyvin laskemista, kun käydään välillä kahvilassa, Matti Tiilikainen sanoi.

Valtterille olikin luvassa mäenlaskuoppitunnin jälkeen makkaraperunat.

Mika Strandén Isä Matti Tiilikainen on vastassa, kun Valtteri liukuu rinnettä alas.

Mika Strandén 12-vuotiaalla Maija Tiilikaisella oli viime talvena kausikortti rinteeseen.

Australialais-suomalainen Otso aloitti laskettelun vuoden vanhana

Vasta 2,5-vuotias Otso McIlwaine otti tuntumaa lumilautaan isänsä Timmy McIlwainen opastuksessa. Parivaljakon menoa seurasi pojan äiti Susanna McIlwain.

Espoossa asuvat McIlwainit kertoivat olevansa käymässä Lappeenrannasta kotoisin olevan Susannan kotiseudulla. Kun molemmat vanhemmat harrastavat laskettelua, heistä on luontevaa vihkiä jälkikasvu lajin saloihin pienestä pitäen.

Vanhemmat naureskelivat, että tällä kertaa Otsoa taisi vetää enemmän puoleensa rinnekahvila kuin mäenlasku.

Mika Strandén Otso McIlwaine ottaa tuntumaa lumilautaan isänsä Timmy McIlwainen valvovan silmän alla.

— Yksi lasku ja sitten kananugeteille, tiivisti Timmy McIlwaine.

Susanna McIlwain kertoi, että perheen pikkumies oli ensimmäisen kerran rinteessä, kun oli vasta vähän päälle vuoden vanha. Silloin perhe asui vielä Australiassa.

Myllymäen välinevuokraamossa oli vilskettä. Lemiläinen Roosa Kinnunen, 5, sovitteli siellä malttamattoman oloisena pinkkiä kypärää. Isosisko vilahti jo ovesta rinteeseen.

— En tiedä millaista on lasketella, kun en ole käynyt koskaan aiemmin, tyttö kommentoi.

Roosan äiti Paula Hännikäinen kertoi, että perhe lähti rinteeseen saadakseen joululomalle ohjelmaa.

Myllymäki saatiin avattua jo marraskuussa

Mika Strandén Australialainen Timmy McIlwaine on kolunnut monet suuret maailman hiihtokeskukset. Myllymäkeä hän pitää hyvänä oppipaikkana lapsille. Poikansa Otson hän vei rinteeseen, kun lapsi oli vähän toisella vuodella.

Mika Strandén Lappeenrannasta kotoisin oleva Susanna McIlwaine lasketteli itse ensimmäisen kerran luokkaretkellä Kolilla. Miehensä Timmy McIlwainen ja poikansa Otson kanssa hän on lasketellut muun muassa Australiassa.

Mika Strandén Viisivuotias Roosa Kinnunen pääsi ensimmäistä kertaa laskettelemaan.

Rinneyrittäjä Jyri Paunoselle meneillään olevat päivät ovat bisneksen kannalta hyvin merkittäviä, sillä lapsiperheet ovat tärkeä kävijäryhmä.

— Joululoma on meidän tärkein sesonki. Perheet eivät lähde silloin muualle reissuun samalla tavalla kuin talvilomalla, Paunonen totesi.

Rinteessä ja välinevuokraamossa kuului myös venäläistä puheensorinaa. Itänaapuritkin olivat lähteneet jo uudenvuodenlomilleen.

— En usko, että venäläisturisteja tulee enää koskaan niin paljon kuin kultaisina vuosina, mutta vuoden 2014 täyspysähdyksen jälkeen nousu on ollut tasaista, Paunonen sanoi.

Tänä vuonna Paunonen sai avattua rinteen marraskuun lopussa. Se on vähän tavallista aiemmin, sillä Myllymäkeen päästään keskimäärin 15.—20. joulukuuta, ja joskus rinne on saatu auki vasta tammikuussa.

Mika Strandén Pakkanen on rinnebisnekselle niin merkittävä tekijä, että Myllymäen yrittäjä Jyri Paunonen kurkkii sääennusteita tunnin välein.

Joulukuun surkeat vesisateiset kelit hyydyttivät niin kävijämääriä kuin rinteiden lumetusta.

— Kävijöitä on ollut hyvin siihen nähden, että kelit eivät ole olleet mitenkään houkuttelevia, Paunonen summasi.

Sää on merkittävä tekijä laskettelubisneksessä monessa suhteessa. Pakkasta pitää olla, että lunta pystyy tykittämään rinteisiin. Lumetus voidaan käynnistää, kun lämpötila on pakkasen puolella ympäri vuorokauden. Tähän mennessä Myllymäen kuudesta rinteestä on saatu kaksi laskukuntoon.

— Pakkasen määrällä on järkyttävä merkitys, Paunonen kuvaili.

Eikä talvisessa vesisateessa tarpovilla ihmisillä tule mieleen, että lähdenpä laskettelemaan. Sen sijaan kirkkaana pakkaspäivänä ajatus rinne-elämästä alkaa viehättää.

— Heti kun muista hommista tulee taukoa, pitää katso sääennusteita. Tunnin välein tulee niitä katsottua, Paunonen arveli.

Mika Strandén Joululomaansa viettävät lapsiperheet ovat tärkeitä kävijöitä Myllymäelle.