Eläinhoitolayrittäjä Hanna Pursiainen, 30, kävelee päivittäin vähintään 20 000 askelta — "Työ eläinten parissa oli lapsesta saakka unelma" Luumäkeläinen Hanna Pursiainen on jahdannut unelmaansa nuoresta tytöstä saakka. Pitkät päivät eläinhoitolan yrittäjänä ja kahden pienen lapsen äitinä vaativat hyvää kuntoa ja sinnikkyyttä. Marleena Liikkanen Hanna Pursiainen tuntee kissojen käyttäytymisen jo hyvin, vaikka on pienestä pitäen ollut enemmän koira- kuin kissaihminen. Kuvassa Miisu-kissa.

Aktiivisuusrannekkeen mukaan Hanna Pursiainen, 30, kävelee päivittäin ainakin 20 000 askelta.

Ei ihme, sillä nykyään hänen arkeaan ovat maalaistalo, 3- ja 5-vuotiaat lapset, neljä koiraa, kaksi kissaa, kahdeksan lammasta, seitsemän kanaa, kaksi kukkoa ja kaksi kania sekä vaihteleva määrä hoitokoiria ja -kissoja.

Syyskuussa Pursiainen toteutti pitkäaikaisen haaveensa ja perusti eläinhoitolan Luumäelle. Nyt herätyskello soi joka aamu kuudelta. Lapset viedään hoitopaikkaan seitsemäksi, sitten Hanna ulkoiluttaa ja ruokkii eläimet. Päivän työt valmistuvat yleensä illalla puoli yhdeksän aikaan.

— Suurin osa työstä on lenkittämistä, mutta kyllä siivoamiseenkin menee paljon aikaa. Välillä sattuu vahinkoja, ja joltain tulee pissit lattialle. Ja toki ruokakupit vaihdetaan aina syömisen jälkeen.





Hoitolan rakentaminen oli vuoden projekti

Nelihenkisen perheen, Hannan, hänen miehensä Teron ja kahden lapsen, maalaiskoti on samalla tontilla kuin eläinhoitola, joka on auki vuoden jokaisena päivänä. Pursiaisen mielestä eläinhoitolayrittäjän työ ei oikeastaan ole työtä, vaan parempi ilmaus on elämäntapa.

— Työ eläinten parissa oli lapsesta saakka unelma, mutta vasta aikuisena näin, että eläinhoitolan perustaminen voisi olla kannattava ja hyvä tapa toteuttaa haavetta. Pitäähän työllä voida elättää itsensä ja lapsensa.

Hoitolan alullepano oli vuoden projekti, johon Pursiainen sai apua sukulaisiltaan ja ystäviltään.

— Tiloissa oli aiemmin ollut lehmiä, mutta tilat oli puhdistettu ja kunnostettu, kun muutimme tähän. Me laitoimme lattialämmityksen ja valoimme betonilattian.

Ystävien illanvietossa syntyi päätös, että hoitolan nimeksi tulee Villa Odessa perheen Odessa-dobermannin mukaan.

Marleena Liikkanen Hanna Pursiainen ei osaa pelätä isojakaan koiria, sillä hänellä on paljon työkokemusta kenneleistä. Kuvassa Nelli-koira.

Opinnot veivät nuoren naisen Savonlinnasta Iisalmeen

Savonlinnassa lapsuutensa viettänyt Hanna Pursiainen on asunut Luumäellä kuutisen vuotta.

Etelä-Karjalaan muutto oli pitkään tavoite Pursiaiselle ja hänen miehelleen, jotka olivat ehtineet asua jo Haminassa ja Kotkassakin. Mies on syntyjään luumäkeläinen ja kaipasi kotiseudulleen, Hanna taas halusi rauhaa.

— Etsimme pitkään sopivaa maalaispaikkaa. En tykännyt Kotkan vilinästä yhtään.

Lapsuudenkotinsa Pursiainen jätti jo yläkoulun jälkeen.

— Lähdin yksin Savonlinnasta Iisalmeen, koska tiesin, että haluan opiskella siellä maaseutuyrittäjäksi. Oli kiva muuttaa pois kotoa ja asua soluasunnossa koulun pihassa. Voi olla, että vanhemmat olivat huolissaan, mutta eivät he sitä suoraan sanoneet.



Kissojen kotiutumisen huomaa ruokailusta

Pursiainen on mestari tulkkaamaan eläinten käytöstä. Hän osaa jo ennakoida, että kissojen ja koirien kotiutuminen hoitolaan kestää pari päivää.

— Kissojen kotiutumisen huomaa niiden syömisestä. Sille alkaa maistua ruoka, ja se antaa silittää itseään.

Teini-ikäisenä Pursiaisella oli lemmikkinä paitsi koira myös käärme, akvaariokaloja, akaattikotiloita ja jauhomatoja.

— Nilviäisiä ei jostain syystä enää ole, Pursiainen naurahtaa.

Mutta entä kissa vai koira? Ikuisuuskysymykseen Pursiainen osaisi vastata vaikka unissaan: koira.

— Tykkään kyllä kissoista koko ajan enemmän. Hoitolassa olleet kissat ovat olleet tosi kilttejä.

Marleena Liikkanen Lampaat ovat perheen omia eläimiä. Kahdeksasta lampaasta neljä on astutettu, ja maaliskuussa syntyy karitsoja, kertoo Hanna Pursiainen.

HANNA PURSIAINEN

30-vuotias eläinhoitolayrittäjä Luumäeltä.

Syntynyt Turussa, josta perhe muutti Savonlinnaan Hannan ollessa 3-vuotias. Muutti Luumäelle kuusi vuotta sitten. On asunut myös Kotkassa, Haminassa ja Iisalmessa.

Perheeseen kuuluvat puoliso Tero, jonka päätyö on Kotkassa ja joka työskentelee sivutoimisesti hirsiyrittäjänä sekä 3- ja 5-vuotiaat pojat Oiva ja Maunu sekä perheen eläimet.

Valmistunut maaseutuyrittäjäksi Ylä-Savon ammattiopistosta Iisalmesta vuonna 2006. Suoritti lisäksi klinikkaeläinhoitajan opinnot vuosina 2007—2008.

Työskennellyt kenneleissä, hevostallilla ja eläinklinikoilla sekä myyjänä.

Harrastaa ulkoilua ja eläinten kanssa puuhastelua.

Tuire Kaimioon olisi kiva tutustua

Mistä innostuit viimeksi?

— Kun uusi hoitokoira tuli meille ja samana iltana laskin sen tarhaan, ja se oli aivan onnessaan. Vaikka se oli ollut hoitolassa vasta pari tuntia. Oli positiivinen yllätys, että koira oli niin vapautunut ja nautti olostaan.

Kehen haluaisit tutustua?

— Eläinnäyttelijöiden kouluttajaan Tuire Kaimioon siksi, että hänen työskentelyään olisi äärimmäisen mielenkiintoista päästä seuraamaan.

Mikä ongelma maailmassa pitäisi ratkaista?

— Ongelmia on niin monta, että niistä on vaikea valita yhtä ratkaistavaksi. Mutta mielestäni päättäjien pitäisi uskaltaa vaatia ja säätää tiukempia rajoituksia kulutuksen vähentämiseksi ja kierrätyksen toteutumiseksi.

Mikä hävetti viimeksi?

— Kun vaihtorahat loppuivat hoitolan kassasta, se kyllä hävetti.

Mitä mietit saunassa?

— En mieti yhtään mitään saunassa. Tuijotan kiviseinää ja olen miettimättä mitään.