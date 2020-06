Parikkalan kirkkoherraehdokkaat tuntevat herätysliikkeet –"Koen olevani kaikkien pappi"

– Kyllä siitä kummasti kylällä aletaan puhua, Parikkalan kirkon parkkipaikalla kirkkoherraehdokkaiden esittelyyn menossa oleva pariskunta pohtii uuden kirkkoherran valitsemisen tärkeyttä.

Omia nimiään jo nykyisen kirkkoherra Marja-Liisa Malmin esittäytymisessä mukana ollut pariskunta ei julkisuuteen halua. Suosikki ehdokkaista on, mutta sekin saa jäädä salaisuudeksi.

Koronan myötä digiloikka on yltänyt vahvasti myös seurakunnalliseen toimintaan. Itse Parikkalan kirkossa paikalla kuulemassa kirkkoherraksi pyrkiviä oli alle kaksikymmentä seurakuntalaista. Heistä suurin osa oli joko luottamushenkilöitä tai seurakunnan viranhaltijoita. Tilaisuuden livestriimiä seurasi kuitenkin jopa 91 katsojaa.

Parikkalan seurakunnan talouspäällikkö Ritva Laine arvelee, että katsojia tulee yhä lisää, sillä striimi on nähtävissä vielä muutaman päivän ajan verkossa.

Kirkkoherraehdokkaat vastasivat seurakuntalaisten ennalta laatimiin kysymyksiin . Ne kattoivat laajasti alueita kirkon yleisestä tehtävästä jokaisen henkilökohtaiseen kokemukseen herätysliikkeistä ja evankeliumin levittämisestä käytännön tasolla.

Eeva Karvinen Tilaisuuteen saapui paikalle vain kourallinen väkeä, mutta tilaisuutta katsottiin innokkaasti striimin välityksellä. Tilaisuus oli ensimmäinen tapahtuma kirkossa koronarajoitusten aikana.

Parikkalan seurakunnan kirkkoherran vaali tuli ajankohtaiseksi, kun kirkkoherra Malmi jää eläkkeelle vuoden 2021 helmikuun alusta lukien. Virka on ollut auki ja kelpoisia hakijoita on valikoitunut nyt kolme: Kiteen seurakunnan kappalainen Juha Aronen, Luumäen seurakunnan vs. kappalainen Raija Henttonen ja Uudenkaupungin kappalainen Samuel Mäkinen. Virkaa hakenut Äänekosken seurakunnan kappalainen Lauri Pietikäinen perui hakemuksensa.

Haussa avarakatseinen, niukan talouden yhteisön paimen

Parikkalan seurakunnan kirkkoneuvosto määritteli hakua varten uuden kirkkoherran erityisiä tarpeita: Hänen on oltava muun muassa maaseudulla ja pienessä yhteisössä viihtyvä ja avarakatseinen ihminen. Kirkkoherran on myös hallittava talous vähenevillä resursseilla . Hengellisessä ja käytännön johtamisessa tulisi näkyä myös eri herätysliikkeiden hyväksyminen ja myönteinen suhtautuminen vapaaehtoisiin työntekijöihin.

Eeva Karvinen Kirkkoherraehdokkaat olivat yksimielisiä, että kirkon tehtävä on evankeliumin levittäminen.

Kirkkoherraehdokkaat peesasivat useissa kysymyksissä toisiansa, eikä irtiottoja esittäytymisessä seurakuntalaisille tehty.

Kaikista ehdokkaista kirkon tärkein tehtävä oli evankeliumin levittäminen lähetyskäskyn mukaan. Käytännön tasolla ehdokkaat kannattivat esimerkiksi kokoontumisia kodeissa.

– Henkinen kynnys tulla kirkkoon voi olla toisille korkea, kinkeri-ihmiseksi tunnustautunut Raija Henttonen tiivisti.

Parikkalan alueen hengelliset juuret juontavat uukuniemeläiseen herätysliikkeeseen. Oronmyllyn toimintakeskuksen kautta myös muun muassa Kansan Raamattuseuran vaikutus on vahvaa.

Kaikilla ehdokkailla oli taustalla tuntemusta oman perheen tai ystävien kautta erilaisista hengellisistä yhteisöistä ja herätysliikkeistä.

Samuel Mäkisen perhe ja suku kuului hengelliseen yhteisöön.

– Koen olevani kaikkien pappi, Mäkinen totesi.

Mäkinen sanoo suhtautuvansa myönteisesti eri kirkkoihin pitäen samalla mielessä oman kirkon linjan.

Kukaan ehdokkaista ei julistautunut jonkin liikkeen jäseneksi, vaan ehdokkaita yhdisti ajatus siitä, että on tärkeää kuunnella erilaisten hengellisten yhteisöjen ja kirkkokuntien näkemyksiä kuitenkin huolehtien luterilaisen kirkon opin seuraamisesta.

Juha Aronen kertoi papin poikana kuunnelleen usein pappilassa monien eri hengellisten yhteisöjen saarnamiesten ajatuksia mielenkiinnolla ja kasvaneen sitä kautta kunnioittamaan erilaisia näkemyksiä.

Eri kirkkokuntien osalta Aronen kannattaa pyrkimystä päästä yhteiseen näkemykseen asioissa.

– Joskus se on pitkä prosessi.

Kirkkoherran saattaa joku haluta valita laulutaidonkin perusteella. Toimittaja ei lähde arvioimaan kahden virren verran kuultua nuotissa pysymistä, mutta ehkä lempivirret kertovat ehdokkaista jotain:

Juha Aronen: Virsi numero: 326, Suo, etten koskaan pyhää sanaa kiellä

Raija Henttonen: 547, Joka aamu on armo uus

Samuel Mäkinen: 504, Ah, vuodata Herra jo henkesi

Harvalukuisen paikalla olleen väen jättäessä kirkon jää ennen tilaisuutta tavattu pariskunta sisälle. Suosikkia ei vieläkään kerrota, mutta kanta saattoi vahvistua – tai ei.

Millainen sen kirkkoherran pitäisi olla?

– Jos pysyis samanlaisena, sukupuolella ei ole väliä, pariskunta pohtii.

Lopullinen valinta kirkkovaltuustossa

Kirkkoherra valitaan keskiviikkona 17.6.2020 kirkkovaltuuston kokouksessa. Kello 18.00 alkava kokous on julkinen.

Kirkkoneuvosto asettaa ehdokkaat oman esityksensä mukaiseen järjestykseen suljetussa kokouksessa maanantaina 8.kesäkuuta.