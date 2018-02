Lappeenrannan rekry-kampanja vauhdilla liikkeelle, yrityksille tulee jo työpaikkahakemuksia Päivi Virta-Salo

Lappeenrannan ja paikallisten yritysten käynnistämä rekrytointikampanja on saanut lentävän lähdön.

Lappeenrannan kaupungin markkinointi-, matkailu- ja asiakaspalvelupäällikkö Mirka Rahman sanoo, että kampanja on lähtenyt käyntiin hienosti. Lappeenranta julkaisi viime viikon sunnuntaina Helsingin Sanomissa näyttävän Ilmoituksen, jossa esiteltiin alueen työpaikkatarjontaa.

— Jo kaksi kampanjassa mukanaolevaa yritystä kertoivat, että heille tuli heti sunnuntaina useita hakemuksia eivätkä he ole tällä hetkellä kampanjoineet paikkoja muuten.

Rahman kertoo itse saaneensa kutsun luennoimaan Lahden Muotoiluinstituutista kaupungin uudesta brändistä.

— Se julkistettiin juuri tämän kampanjan yhteydessä. Opiskelijat tutkailevat kaupunkibrändejä ja -brändäystä ja se johdatti heidät Lappeenrantaan. He vertailivat Euroopan kaupunkeja. Yllättävää kyllä, Lappeenrannan uusi ilme nousi sieltä voimakkaasti kärkeen, Rahman iloitsee.

Kampanja kestää kesään saakka

Lappeenrantarekry.fi -nettisivustolla oli keskiviikkoon mennessä jo lähes tuhat käyntiä ja 845 eri kävijää. Ilmoitusta on jaettu jonkin verran myös Lappeenrannan kaupungin facebook-sivustolta. Rahman uskoo kampanjan vetävän jatkossakin.

— Olemme vasta alussa, esimerkiksi markkinointibudjetista on käytetty vasta pieni osa.

Kampanja jatkuu seuraavat neljä kuukautta.

Tavoitteena löytää sata uutta osaajaa Lappeenrantaan

Idea rekrytointikampanjaan tuli ICT-alan yrityksiltä. Lappeenrannassa on pulaa varsinkin ohjelmistotuotannon osaajista. Taustalla on sekä digitalisaatio eteneminen ja talouden noususuhdanne, joka on lisännyt investointeja tuote- ja palvelukehitykseen.

Kampanjan tavoitteena on houkutella ainakin 100 ICT- ja energia-alan sekä sote-alan osaajaa Lappeenrannan seudulle. Kaikki työpaikat eivät ole tarjolla heti, vaan haettavana vuoden 2018 aikana.