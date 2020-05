Lappeenrantalainen Jaana Lappalainen puhisi yksinään jumppansa kanssa keittiössä, kun puoliso ehdotti treenaamista verkossa – Nyt hänellä on Facebookissa yli 200 ihmisen jumpparyhmä ja uusia välineitä personal trainerin työhön

Lappeenrantalaisilla Lappalaisilla 29. huhtikuuta oli ilon ja onnen päivä. Esikoulussa, toisella ja neljännellä luokalla olevat lapset tuulettivat tahoillaan, kun hallitus ilmoitti koulujen asteittaisesta avaamisesta toukokuussa.

– Varsinkin eskarilainen tuuletti, hän jo harmitteli, ettei pääse enää ollenkaan esikouluun ennen kuin kesälomat alkavat, sanoo katraan äiti Jaana Lappalainen.

Lappalainen itse on ammatiltaan personal trainer, ja on myös pääsemässä takaisin työn ääreen kahden kuukauden tauon jälkeen. Hänen työpaikkansa on liikuntakeskus Lehmuksella, joka sulki ovensa koronarajoitusten takia maaliskuussa.

– Siitä asti olen ollut kotosalla hoitamassa kotihommia. Omasta arjesta lähti kokonaan pohja, ja kaikki rutiinit hävisivät sen sileän tien. Oli tyhjä olo.

Normaalioloissa Lappalaisen illat kuluivat monesti töissä valmennuksen ja ryhmäliikuntatuntien parissa. Tilalle tullut korona-arki pyöri sen sijaan kotitöiden, lasten koulu- ja esikouluaskareiden, kahden marsun ja kahden koiran ympärillä.

Livetreenit Jaana

Muutos parempaan tapahtui muutama viikko sitten, kun Lappalainen sai oivalluksen Facebookin kautta vedettävistä treeneistä.

– Mies itse asiassa sen keksi, kun minä höyrysin oman jumpan parissa keittiössä. Hän kysyi, miksen tekisi jumppaa livenä ihmisille. Siitä sain idean ja tein meille Facebookiin jumpparyhmän, joka on kerännyt hirveästi väkeä tässä muutaman viikon sisällä, Lappalainen kertoo.

Ilmaisessa Livetreenit Jaana -ryhmässä on jo yli kaksisataa jäsentä. Ryhmä on suljettu, mutta Lappalainen sanoo hyväksyneensä sinne kaikki halukkaat.

Viikon aikana hän vetää ryhmälle 1–2 jumppaa, joiden sisältö vaihtelee osallistujien toiveiden mukaan.

Jumpista saatu palaute on ollut yksinomaan positiivista. Virtuaaliohjaukset ovat myös tuoneet piristystä Lappalaisen arkeen, kun on ollut jotain mitä odottaa ja on päässyt jumppaamaan muiden ihmisten kanssa.

– Kyllä se on auttanut itseäni jaksamaan ja toivon, että se auttaa muihinkin ja he saavat jotain kivaa omaan korona-arkeen.

Uusia työkaluja koronan jälkeiseen elämään

Hän kaipaa tavallisesta arjesta erityisesti rutiineja ja sitä, että saa olla tekemisissä toisten ihmisten kanssa. Lappalaisesta töissä oleminen on parasta silloin, kun pääsee esimerkiksi jumppaamaan toisen vieressä.

Hyväksi havaitut verkkokäytännöt pääsevät kuitenkin Lappalaisen työkalupakkiin. Hän aikoo kehittää ainakin personal trainer -palveluja ja jumppia toteutettavaksi verkon kautta.

– Nämä livelähetykset ovat olleet todella käteviä. Tämä tilanne on auttanut itseänikin avaamaan silmiä sen suhteen, että on mahdollista tehdä samantyyppisiä hommia myös etänä. Minusta tuntuu, että ihmisetkin ovat tajunneet, ettei välttämättä tarvitse olla siinä henkilökohtaisesti nenäkkäin.

Lapset löysivät toisistaan leikkikaverit

Koronan seurauksena yhdessä tekeminen on muuttunut myös Lappalaisen perheen sisällä. Hänen lapsensa ovat oivaltaneet, että sisaruksista saakin kelpo leikkikaverin.

– Lapsilla on ollut hirveä ikävä ystäviä. Me olemme pyrkineet vähentämään kaikkia kontakteja ihan minimiin, joten he eivät ole kavereitakaan juuri tavanneet tässä parin kuukauden aikana. Nyt he ovat huomanneet, että vitsit, minähän voin leikkiä tuon siskon tai veljen kanssa. Ei tarvitsekaan aina olla sitä koulukaveria, vaan heille on tullut niitä omia juttuja ja he pystyvät olemaan keskenään, Lappalainen riemuitsee.