Vuoksenniskan tuore apteekkari Timo Hännikäinen aikoo aloittaa maltillisilla uudistuksilla Ukonniemessä asuva Hännikäinen liikkuu vapaa-ajalla ahkerasti. Imatran hiihtomaastoja hän kehuu loistaviksi. Minna Mäkinen Vuoksenniskan uusi apteekkari Timo Hännikäinen on ahkera liikkuja. Hän kehuu Ukonniemen hiihtomaastoja loistaviksi.

Vuoksenniskan uuden apteekkarin Timo Hännikäisen mieli on askarrellut viime viikot erityisen kiivaasti työasioiden parissa. On pitänyt tutustua 12 uuteen työntekijään, ottaa haltuun itselle vieras apteekkijärjestelmä sekä pohtia tulevia kehittämistoimia.

— Tiskin taakse asiakaspalveluun en ole vielä juurikaan ehtinyt.

Ennen Imatralle tuloa Hännikäinen toimi lähes neljä vuotta apteekkarina Kainuussa, noin 2 300 asukkaan Hyrynsalmella. Isompaan apteekkiin Imatralle hän loikkasi, kun lupa tuli haettavaksi edellisen apteekkarin Outi Talvian eläköitymisen vuoksi.

— Vastaan yhä myös Hyrynsalmen apteekista niin kauan kuin sinne tulee uusi apteekkari. Toivottavasti asia ratkeaa nopeasti, sillä välimatka on melkoinen, Hännikäinen sanoo.

Perhe asuu Espoossa

Minulla ei ole kiire minnekään. — Timo Hännikäinen

Imatralla Hännikäinen asettuu asumaan Ukonniemeen. Hän on vuokrannut sieltä paritalon pätkän.

— Alueella on aivan loistavat hiihtomahdollisuudet. Olen jo käyttänyt niitä.

Viikonloppuisin Hännikäinen suuntaa autonsa keulan kohti Espoota.

— Tytär on aloittanut siellä lukion, joten perheen muutto ei ainakaan tässä vaiheessa ollut mahdollinen.

Niskan apteekki ei kaipaa isoja muutoksia

Vaikka Vuoksenniskan raitilla riittää tyhjiä liiketiloja, ei apteekin tulevaisuus huoleta Hännikäistä.

— Asiakasmäärät ovat pysyneet pitkään samoina. Tähän viereen nousee uusi senioritalo ja ylös mäelle aletaan tehdä pian uutta koulurakennusta. Ne tulevat elävöittämään koko aluetta.

Niskan apteekin toimintaan Hännikäinen ei suunnittele isoja muutoksia. Nykyiset 250 neliön tilat ovat riittävät eikä lääkerobotille ole tarvetta.

— Apteekki on saanut laatusertifikaatin vuonna 2016, joten prosessit ovat kunnossa. Henkilökunta täällä on todella osaavaa, Hännikäinen kehuu.

Markkinointiin satsataan

Jonkinlaisen kasvojenkohotuksen apteekki tulee Hännikäisen käsissä kokemaan.

— Teemme kevään mittaan täällä pienimuotoista remonttia. Näyteikkunoita aletaan hyödyntää uudella tavalla.

Myös markkinointiin panostetaan jatkossa entistä enemmän.

— Ryhdymme esimerkiksi jakamaan imatralaistalouksiin apteekin omaa lehteä.

Oriola tuotti pettymyksen

Hännikäisestä apteekkarin työssä on parasta asiakkaitten palveleminen.

— Työ on mielenkiintoista ja tärkeää, kun vastataan alueen ihmisten lääkehuollosta ja -turvallisuudesta.

Pitkin viime syksyä asiakkaiden lääketurvallisuus oli vaakalaudalla maanlaajuisesti, syynä lääketukkuri Oriolan pahat toimitusvaikeudet. Hännikäinen sai ongelmista oman osansa Kainuussa.

— Se oli katastrofi, Oriola hoiti huonosti. Asiakkaita ei kuunneltu ollenkaan.

Toimituksissa yhä pientä kangertelua

Lääkepula pakotti apteekit etsimään asiakkaille lääkkeitä toisista apteekeista.

— Me kuljetimme lääkkeitä asiakkaille kymmeniä, jopa satoja kilometrejä. Toimitusvaikeudet aiheuttivat hirveän määrän lisätyötä.

Tällä hetkellä Oriolan toimitukset sujuvat Hännikäisen mukaan jo paremmin.

— Pientä ongelmaa niissä on edelleen.

Nyt ei kiirettä minnekään

Yrittäjänä Hännikäisellä ei ole työaikoja. Työt seuraavat niin saunaan kuin hiihtoladullekin.

— Lomaa ei hirveästi ole, mutta en pitkiä lomia kaipaakaan.

Hännikäinen kokee, että hän elää Imatralla nyt unelmaansa.

— Olen tyytyväinen tähän tilanteeseen. Minulla ei ole kiire minnekään. Jatkossa voi vaikka koko elämä siirtyä Imatralle, Hännikäinen uskoo.

TIMO HÄNNIKÄINEN

52-vuotias apteekkari. Kotoisin Tampereelta. Isä oli Karjalan evakoita Sakkolasta.

Valmistui proviisoriksi Helsingin yliopistosta vuonna 1993.

Työskenteli 18 vuotta lääketeollisuudessa myynnin, markkinoinnin ja liiketoiminnan kehittämisen parissa.

Apteekkarina Hyrynsalmella elokuusta 2014, aloitti Imatralla Vuoksenniskan apteekkarina 16. tammikuuta.

Perheessä vaimo, 16-vuotias tytär ja 25-vuotias farmaseuttina työskentelevä poika.

Liikkuu lähes joka päivä: hiihtoa, kuntosalia, kesällä golfia.



Timo Hännikäinen hurahti ryhmäliikuntaan



Mistä innostuit viimeksi?

— Ryhmäliikunnasta. Aloitin joulukuun alussa body pumpin. Imatralla olen käynyt tunnilla kaksi kertaa kylpylällä. Täällä olen ollut joukon ainoa mies, Espoossa ryhmässä oli muitakin miehiä. Body pump on siitä mukavaa, että joku kertoo mitä tehdään ja läpi käydään kaikki lihasryhmät. Riittävän yksinkertaiset liikkeet yksinkertaiselle ihmiselle!

Keneen haluaisit tutustua?

— Sauli Niinistöön. Hän on hyvä, jämäkkä presidentti, joka on hoitanut asiat hyvin.

Mikä ongelma maailmassa pitäisi ratkaista?

— Ruoka-vesiongelma monella seudulla. Kriittisin paikka on Afrikka, jossa on paljon väkeä ja huonot elinolosuhteet.

Mikä hävetti viimeksi?

— Ei kyllä tule mitään mieleen. Katse eteen, tukka taakse, tuurilla perille.

Mitä mietit saunassa?

— Saunon pari-kolme kertaa viikossa ja mietin työasioita. Sauna on rentouttava, hyvä paikka, jossa ratkeaa moni asia.