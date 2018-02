Rautakautinen Rautionkylä oli vilkkaampi kauppapaikka kuin nykyinen — Se on lupaava viikinkiaikainen ja ristiretkiaikainen kohde Metallinetsijä Jarkko Lehtinen on löytänyt arvoesineitä Immalanjärven rantapelloilta. Jarkko Lehtinen Jarkko Lehtisen tuoreimpia muinaislöytöjä Rautionkylästä: riipus, tasavartinen solki ja linturiipus.

Kaupankäynti on kukoistanut Imatran Rautionkylässa kautta aikain, vaikka tällä hetkellä on hiljaisempaa. Viikinkiajan ja ristiretkiajan Rautionkylä on ollut kauppapaikka.

Tutkija Ilkka Pylkön mukaan Imatran Rautionkylästä on löytynyt monipuolisesti myöhäisen rautakauden esineistöä.

Mika Strandén Kaukopään tehtaiden takaa näkyvän Immalanjärven rantapelloilta löytyy myöhäisrautakautinen Rautionkylä, josta metallinetsijä Jarkko Lehtinen on tehnyt useita harvinaisia ja kiinnostavia löytöjä viime vuosina. Ilmakuva on vuodelta 2005.

Rautiosta on löytynyt viimeisten vuosien aikana useita erikoisia riipuksia sekä aktiiviseen kaupankäyntiin viittaavaa esineistöä.

Pylkön mielestä Rautionkylä on yksi Etelä-Karjalan lupaavimmista myöhäisen rautakauden kohteista.

Metallinetsijä paljastanut harvinaisuuksia

Jarkko Lehtinen Jarkko Lehtisen löytöjä vasemmalta lukien: tasavartisen soljen puolikas, linturiipus sekä piipunrassi.

Imatralainen metallinetsijä Jarkko Lehtinen on löytänyt viime vuosina Rautionkylästä viikinkiaikaisia ja ristiretkiaikaisia, Immalanjärven rantapelloilta. Muinaisesineitä on löytynyt edelleen.

Lehtisen tuoreimmat löydökset ovat viikinkiajan tasavartisen soljen kappale sekä pyöreäkehäinen riipus. Hän on löytänyt myös kauniin linturiipuksen, jonka Pylkkö ajoittaa viikinkiajalle tai ristiretkiajalle.

Lehtisen löydöksistä muodostunut kokonaisuus osoittaa Rautionkylän olleen merkittävän paikan rautakauden lopulla. Sieltä tunnetaan vanhastaan kaksi viikinkiaikaista lasihelmeä.

Lehtinen kertoo jo käyneensä läpi lähes koko alueen. Hän noudattaa Museoviraston ohjeistusta, jonka mukaan uusia muinaisjäännöksiä saa etsiä vähintään 200 metrin päästä ennestään tunnetuilta paikoilta.