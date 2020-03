Tästä syystä liikkumista rajoitetaan – Katso animaatiosta, miten nopeasti koronavirus voisi levitä Lappeenrannassa, jos ihmiset liikkuisivat vapaasti

Valmiuslaki käyttöön, liikkumista rajoitetaan, sosiaalisia kontakteja suositellaan minimoimaan, kouluja suljetaan, matkustusta rajoitetaan ja vanhusväestön toivotaan eristävän itsensä muilta.

Hallitus laati pitkän listan toimenpiteistä, joilla yritetään hillitä koronavirus Covid-19 leviämistä Suomessa. Pääministeri Sanna Marinin (sd.) hallitus ja tasavallan presidentti Sauli Niinistö ovat todenneet, että maassa vallitsevat nyt poikkeusolot.

Keskiviikkona Marin totesi Ylen A-studiossa, että jos ihmiset eivät nouda suosituksia, voidaan harkita jopa ulkonaliikkumisrajoitusten käyttöönottoa.

Noin 17 prosenttia sairastaa taudin vakavana

THL:n tämänhetkisen arvion mukaan ainakin kolmasosa suomalaisista sairastuu koronaviruksen takia, mutta valtaosa lievästi.

Ongelmana on, että Maailman terveysjärjestön WHO:n arvion mukaan noin 17 prosenttia tartunnan saaneista sairastaa taudin vakavana. Arviot kuolleisuudesta vaihtelevat prosentista yli kolmeen prosenttiin.

Kiinan Wuhanista vuodenvaihteessa epidemiana leviämään lähtenyt koronavirus Covid-19 julistettiin maailmanlaajuiseksi pandemiaksi 11.3.2020. Koronaviruksen nopea leviäminen maanosasta toiseen on päässyt yllättämään kaikki, ja monet maat tekevät rajuilta kuulostavia toimenpiteitä viruksen leviämisen hidastamiseksi.

Italiassa kuolleisuusluvut kääntyivät rajuun nousuun kolmannen viikon kohdalla

Oheinen animaatio on karkea esitys siitä, miten virus voisi pahimmillaan levitä Lappeenrannassa. Se jättää huomioimatta monta inhimilliseen toimintaan perustuvaa muuttujaa. Animaatio perustuu arvioihin ja tilastoihin.

Karkeanakin arviona siitä saa käsityksen, miksi laajamittaisia rajoitustoimia tehdään ja käsihygieniasta huolehtimista painotetaan.

Rajoitustoimilla voidaan ainoastaan hidastaa taudin leviämistä. Terveydenhuolto voi kuormittua liikaa yhtä aikaa sairastavista. Silloin hoitajia, lääkäreitä, petipaikkoja ja hoitovälineitä ei riittäisi kaikille.

Italiassa on todettu yli 35 000 koronavirustapausta, kuolleita on vajaat 3 000 ja toipuneita yli 4 000. Italiassa on menossa 33. päivä koronaviruksen toteamisesta.

Kuolleisuusluvut kääntyivät Italiassa jyrkkään nousuun maaliskuun 7. päivän jälkeen, kolme viikkoa ensimmäisestä todetusta viruksen kantajasta.

Valtaosa kuolleista yli 70-vuotiaita

Jos koronaviruksen etenemistä ei yritettäisi hidastaa, yhtä aikaa taudin kantajina voisi pahimmillaan olla valtaosa Lappeenrannan väestöstä.

Korona on erityisen vaarallinen yli 70-vuotiaille. Yli 70-vuotiaista sairastuneista noin joka kymmenes menehtyy ja iän myötä koronavirus muuttuu aina vaarallisemmaksi. Esimerkiksi yli 80-vuotiaiden kuolleisuudeksi arvioidaan jo 14,8 prosenttia. Tosin virus voi olla vaarallinen kenelle tahansa.

Vuodenvaihteessa 2018 yli 70-vuotiaita asui Lappeenrannassa noin 11 900. Se on yli 16 prosenttia koko kaupungin väestöstä.

Animaation laskurissa on otettu huomioon parantuneiden määrä sillä arviolla, että sairastaminen kestää noin kaksi viikkoa.

Yksi sairastunut tartuttaa arviolta kaksi tervettä. Tartuntamäärät tuplaantuvat laskurissa noin viikon välein.

Animaatiossa kaikki altistuneet myös sairastuvat.

Sadantena päivänä kymmeniä tuhansia sairastuneita

Jos koronavirus saisi levitä hallitsemattomasti, sadantena päivänä viruksen kantajia voisi olla Lappeenrannassa noin 40 000. Jos heistä 17 prosenttia olisi vakavasti sairaita, se tarkoittaisi noin 6 800 yhtä aikaa vakavasti sairastunutta. Se, kuinka moni heistä tarvitsisi tehohoitoa, jää nähtäväksi.

Suomessa on tähän mennessä ollut vasta yksi tehohoitoa tarvinnut koronapotilas.

Tällä hetkellä Etelä-Karjalan keskussairaalassa on kuusipaikkainen tehohoito-osasto ja 15 tehovalvontapaikkaa. Tarvittaessa muita osastoja muuttamalla voidaan saada huomattavasti lisää paikkoja, joita Eksoten Tuula Karhula kutsuu "melkein tehopaikoiksi".

Käytännössä sairastuneiden määrä jäänee Suomessa huomattavasti pahinta skenaariota vähemmäksi jo aloitettujen toimenpiteiden takia.

Rajoitustoimien onnistuessakin koronaviruksen aiheuttama potilassuma voi kuormittaa terveydenhuoltoa Etelä-Karjalassa rajusti.