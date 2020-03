Pääsiäisen kärsimysnäytelmä Via Crusis perutaan Lappeenrannassa

Pääsiäisen kärsimysnäytelmä Via Crusis siirtyy esitettäväksi ensi vuoden pääsiäisenä Lappeenrannassa.

Näytelmää ovat perinteisesti seuranneet tuhannet ihmiset pitkäperjantaisin kaupungin keskustassa. Via Crusista on esitetty joka toinen vuosi, mutta nyt siitä luovutaan, sillä yli 500 hengen yleisötapahtumat on kautta maan kielletty Korona-viruksen takia.

Lappeenrannan seurakuntayhtymä jatkaa edelleen normaaliin tapaan jumalanpalveluksia sekä huolehtii toimituksista, sielunhoidosta sekä käynneistä sairaiden luona. Nämä tehtävät ovat kirkkolain mukaisia.

Korona-viruksen takia seurakunnat luopuu toistaiseksi kaikenikäisten kerhojen, leirien ja retkien järjestämisestä.

"Meille kaikille uusi tilanne"

Kirkkoherra Hannu Haikonen harmittelee, ettei kärsimysnäytelmää esitetä. Päätös oli kuitenkin helppo tehdä valtiovallan ja terveysviranomaisten linjausten mukaan, ettei Korona-virus pääsisi leviämään yleisön joukossa.

– Tämä on meille kaikille uusi tilanne. Kirkkoherrana koen, että riskiryhmiä ja kanssakulkijoita pitää suojata. Itse olen perusterveenä viruksen suhteen rauhallisin mielin.

Haikosen mukaan Lappeenrannan seurakuntayhtymän seurakunnissa on varauduttu siihen, että virusepidemia saattaa aiheuttaa ihmisissä kasvavaa hengellisen ja henkisen tuen tarvetta.

– Olemme tavoitettavissa. Jos henkilökohtainen tapaaminen ei järjesty, niin puhelimeen aina saa.