Kahvia ja pullaa, se riittää. Näin vastaa lappeenrantalainen senioriteatteriryhmä, kun palvelukodista kysytään, mitä esitys maksaa.

— Ajatuksena on, että viemme kulttuuria sinne, mistä ei voida lähteä teatteriin. Hoivakodeilla ei ole rahaa vanhusten virkistykseen. Päättäjät toimivat sokeasti, kun poistavat määrärahoja vanhuksilta, sanoo ryhmän jäsen Pekka Östman.



Lappeenrantalaisista eläkeläisistä koostuvan teatteriryhmän tarina alkoi vuonna 2013, kun Etelä-Karjalan kesäyliopistossa järjestettiin senioriteatterikurssi. Kurssin jäsenistä muodostui pienempi ryhmä, jonka kokoonpano vakiintui pari vuotta sitten viisihenkiseksi.

— Mietimme, mitä haluamme tehdä. Olimme kaikki samaa mieltä siitä, että haluamme viedä teatteria vanhusten tykö, Östman kertoo.



Takana on jo 70 esitystä pääasiassa Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin palvelukodeissa ja päiväkeskuksissa.



Puskaradio on laulanut, ja kesätauon jälkeen ryhmän keikkakalenterissa on täyttä marraskuuhun asti.