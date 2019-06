Juhannusaatto ei hiljennä kaupunkia. Kun keskikesän aurinko painuu lähelle horisonttia, Lappeenrannan sataman alueelle valuu koko ajan enemmän väkeä — niin lapsiperheitä, vanhuksia kuin nuorisoakin.

Juhannuskoivut havisevat terasseilla, risteilyaluuksissa ja veneissä. Ja jos Kalle Melasta on uskominen, ilmassa on juhannusyön taikaa.

— On sanottu, että vihta ja juhannuskoivu tuottavat onnea ja hedelmällisyyttä, Melanen huomauttaa.