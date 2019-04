Lappeenrannan Sammonlahden koulun 7.-luokkalaiset käyttävät keväisiä liikuntatuntejaan ympäristön hyväksi.



Oppilaat koluavat Sammonlahden ja Huhtiniemen rantoja ja etsivät ympäristöstä muoviroskaa. Luonnosta löytyneestä muovista he tekevät taidetta, kertoo erityisopettaja Iikka Voutilainen Sammonlahden koulusta.



Nuoriso on mukana roskien- ja muovinkeruukampanjassa, jonka takana ovat Lappeenrannan seudun ympäristötoimi ja paikalliset Lions Clubit.

— Lukuvuoden viimeisen jakson teemana on luonto, taide ja luovuus. Ympäristöstä kerättyä muovia käytetään taidepajassa, ja siitä koostetaan taidenäyttely Sammonlahden koululle.



Sammonlahden koulun oppilaat ovat tietoisia ympäristöasioista. Koulu on myös kaupungin Green reality -koulu, Voutilainen sanoo.

— Olemme kestävän kehityksen koulu ja alueellisia edelläkävijöitä ympäristöasioissa. Mittaamme myös, kuinka paljon koulussa kertyy muovijätettä lukuvuoden viimeisen jakson aikana. Sitä hyödynnetään taideteoksissa.

Lappeenrannassa on jo olemassa yhteisöllisyyttä. Tietyt ihmiset esimerkiksi asukasyhdistyksissä keräävät roskia vuosittain. - Salme Muurikka

"Jos roska päätyy hyötykäyttöön, siitä voi syntyä uusia materiaaleja kiertotalouden mukaisesti"

Anu Kiljunen Lappeenrannan seudun ympäristötoimen Salme Muurikka keräsi roskia aurinkoisessa Myllysaaressa. Hän uskoo, että kaupungista löytyy yhteisöllisyyttä lähteä tempaukseen mukaan.

Lappeenrannan seudun ympäristötoimi kannustaa koululaisten lisäksi muitakin yksittäisiä kaupunkilaisia ja yhteisöjä osallistumaan kampanjaan. Roskia kerätään erityisesti Lappeenrannan asutuilla ranta-alueilla, kertoo Salme Muurikka ympäristötoimesta.

— Ympäristötoimessa oli idea järjestää koulujen kanssa roskaantumisen ehkäisykampanja. Alkuvuodesta selvisi, että myös Lionsit ovat huolissaan vesistöjen roskaantumisesta. Halusimme tehdä yhdessä jotain asian hyväksi.



Mikko Tykkyläinen Lions Club Lappeenrannan Rakuunasta kertoo, että paikalliset Lions Clubit ovat mukana myös Itämeren tulevaisuutta parantavassa haasteessa. Siksi rantojen siivoamistempauksen järjestäminen Lappeenrannassa tuntuu tärkeältä ja ajankohtaiselta.

— Haluamme haastaa lappeenrantalaisia yhdistyksiä ja yksityisiä mukaan tempaukseen hyvän asian puolesta niin paljon, että voimme käydä läpi kaupungin ranta-alueet ja kerätä sieltä löytyvät roskat ja romut talteen, Tykkyläinen sanoo.



Ympäristötoimi keksi kampanjan teemahahmoksi luonnossa eksyneenä harhailevan Matti Muovisen. Roskaparka pitää pelastaa luonnosta, jossa muovinpala on hyödytön eikä pärjää.

— Haluamme levittää tietoa siitä, että jos roska päätyy hyötykäyttöön, siitä voi syntyä uusia materiaaleja kiertotalouden mukaisesti, Muurikka sanoo.

Roskat lajitellaan ja tutkitaan

Sammonlahden koulun lisäksi muitakin kouluja on ottamassa haastetta vastaan. Myös paikallisia asukasyhdistyksiä on houkuteltu mukaan.

Muurikka uskoo, että kaupungista löytyy intoa osallistua.

— Lappeenrannassa on jo olemassa yhteisöllisyyttä. Tietyt ihmiset esimerkiksi asukasyhdistyksissä keräävät roskia vuosittain. Ehkä nyt kampanjan myötä hekin, jotka eivät vielä kerää tai lajittele roskia, huomaisivat, ettei niitä kannata heittää luontoon.



Etelä-Karjalan jätehuolto käsittelee kerätyt roskat.

— Mahdollisuuksien mukaan kerätyt roskat lajitellaan ja tutkitaan, paljonko roskista on esimerkiksi muovia sekä lajittelun jälkeen toimitetaan uusiomateriaaliksi, Muurikka kertoo.



Hanke on kiertotalouskokeilu, ja sillä on valtioneuvoston 5 000 euron rahoitus. Ympäristötoimi järjestää kampanjan yhdessä Cirwaste -hankkeen kanssa. Kampanjasta on tarkoitus tehdä jokavuotinen perinne.



Näin voit auttaa

Roskien- ja muovinkeräyskampanjan kampanja-aika on 29.4.—15.5. Startti on la 4.5. Silloin vapaaehtoiset haastetaan kaupungin ranta-alueille keräämään muovia ja roskia kello 10—13.



Ilmoittamalla porukkasi mukaan keräämään roskia hankeaikana tai starttipäivänä 4.5. osallistuu arvontaan ja saa keräysvälineet lainaan ympäristötoimelta.



Kartta keräysalueista löytyy Matti Muovinen -tapahtuman Facebook-sivulta. Osallistumisilmoittautumiset: raija.aura@lappeenranta.fi tai salme.muurikka@lappeenranta.fi. Viestissä tulee ilmoittaa, mille ranta-alueelle on tulossa keräämään.



Lions Club jalkautuu 4.5. eri puolille kaupunkia ja tarjoaa osallistujille suolaista purtavaa. Kerääjille on luvassa myös palkintoja.



Tuloksia esitellään Muovin kierto -seminaarissa Kehruuhuoneella 15.5. klo 12—15. Ilmoittautumiset Salme Muurikalle.