Lappeenrannan satamassa toimiva tiede- ja järviluontokeskus Saimaarium toivoo avaavansa vuodenvaihteessa sulkeutuneen näyttelytoiminnan taas keväällä.

– Hanketoimintamme pyörii 2–3 hengen voimin, mutta näyttelytoiminta on suljettu. Sen kuluihin liittyvää lisärahoitusta on ankarasti haettu, ja jonkin verran vihreää valoakin on. Ennenaikaista on kuitenkin siitä sanoa, kertoo Saimaariumin toimitusjohtaja Kari-Matti Vuori.

Kai Skyttä Toimitusjohtaja Kari-Matti Vuori toivoo rahoitushakemuksille vihreää valoa.

Rahoitushakemusten kohtalo ratkennee maaliskuun puoliväliin mennessä.

– Sitten tiedetään, onko rahkeita ottaa näyttelytoiminta uudelleen mukaan. On kyse merkittävästä lisärahoitustarpeesta, koska näyttelytoiminta on työvoimavaltaista hommaa. Periaatteessa se on kaksivuorotyötä viikonloppuineen. Palkkamenot on aikamoiset.

Vuoren mukaan rahoitushakemuksia on lähtenyt muun muassa säätiöille.

– Myös neuvotteluihin Lappeenrannan kaupungin kanssa palataan, kun kokonaisrahoituskuvio selkenee. Pyritään siihen, että saataisiin keväällä auki, viimeistään toukokuussa.

Luonto- ja tiedekeskus on Lappeenrannan kaupungin Lato Oy:n eli Lappeenrannan toimitilat Oy:n vuokralainen. Etelä-Saimaa kertoi 11. tammikuuta, että Saimaarium ei ollut saamassa vuokrahelpotuksia koronatilanteen takia.

– Kaupungin vastaantulo meidän toiveissa on, liittyen etenkin Green Leaf -vuoteen. Meillä on omat esityksemme sisällä tapahtumakumppanuudesta, Vuori sanoo.

Lappeenranta voitti Euroopan vihreimmän kaupungin (Green Leaf) tittelin 2021 yhdessä bulgarialaisen Gabrovon kaupungin kanssa.

Vuoren mukaan koronatilanne hiljensi rajusti näyttelyn kävijämääriä, kun ihmisten liikkuvuus väheni. Kassavirta tyrehtyi syksyllä.

Anu Kiljunen Saimaarium toimii entisissä Maahanmuuttoviraston tiloissa. Näyttelytoiminta on nyt suljettu.

Saimaarium keräsi vuoden alussa joukkorahoituskampanjalla rahaa akuuteimpaan rahapulaan, ja sai Mesenaatti-sivujen mukaan nyt jo päättyneessä kampanjassa kasaan 2 440 euroa.

Vuori sen sijaan tyrmää tiedon, että Saimaarium olisi siirtymässä pois Lappeenrannasta, esimerkiksi Savonlinnaan, vaikka sinne suuntaan onkin paljon yhteistyötä.

– Tuotantoamme on myyty ja tarjotaan koko Järvi-Suomen alueelle. Lappeenrannassa toivomme pysyvämme, kun tämä ympäristö on niin upea.

Saimaarium avautui viime vuoden heinäkuussa entisissä Maahanmuuttoviraston tiloissa Satamatie 8:ssa, jolloin se työllisti viisi henkilöä.