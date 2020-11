Yksi tartunnan saaneista on LUT-opiskelija, joka ei ole ollut kampuksella tartuttavana aikana. Opiskelijoita on kuitenkin karanteenissa 20.

Etelä-Karjalassa on varmistunut viime perjantain jälkeen 12 uutta koronatartuntaa. Lauantaina tapauksia kirjattiin kaksi, sunnuntaina neljä ja maanantaina kuusi, joista tuorein ei vielä maanantaina ole kirjautunut Eksoten sivuille.

SaiPan U20-joukkueessa on kerrottu viikonloppuna kuudesta koronatartunnasta, ja Eksoten ylilääkäri Sami Raasakan mukaan myös yksi uusi tapaus liittyy U20-joukkueen tartuntaketjuun.

Kaksi muista uusista Eksoten alueen tapauksista liittyy aikaisemmin tiedossa olleisiin paikallisiin ketjuihin, ja kolme tartuntaa on erillisiä, joiden lähde on tiedossa ja kotimaassa.

Uusista varmistuneista koronapotilaista yhdeksän oli jo altistuksen takia edeltäneessä karanteenissa, joten Raasakka kuvaa jatkotartuntariskejä vähäisiksi ja lähinnä perhepiiriin rajoittuvaksi.

– Laajempia altistuksia ei näytä olevan. Väestöllä ei tässä pitäisi olla suurta huolta.

Uudet potilaat ovat nuoria ja hyväkuntoisia, vanhinkin heistä alle 50-vuotias. He ovat kaikki lieväoireisina kotihoidossa.

Yksi tartunta LUTin opiskelijalla

Yksi tuoreista tartunnoista on Raasakan mukaan LUTin yliopisto-opiskelijalla, joka kuitenkaan ei ole ollut kampusalueella tartuttavana aikana.

Yliopiston koroniryhmän vetäjä, provosti Liisa-Maija Sainio kertoo, että yliopiston opiskelijoita on karanteenissa 20, jotka ovat altistuneet kampusalueen ulkopuolella.

Sairastunut opiskelija tai kukaan altistuneiden ryhmästä ei ole ollut Skinnarilan kampuksella mahdollisesti tartuttavassa vaiheessa. Tapaus ei vaikuta käynnissä olevaan lähiopetukseen eikä aiheuta järjestelyjä kampuksella, yliopisto tähdentää.

Kampusalueella on voimassa maskisuositus.

Ketjut on saatu hyvin kiinni

Uusimpien Eksoten alueen tartuntojen saajista kaikki eivät ole kirjoilla Etelä-Karjalassa, mutta oleskelevat täällä. Joukossa on myös ulkomaalaisia, jotka asuvat tilapäisesti Lappeenrannassa.

– Toivotaan, ettei lisää tartuntoja tulisi. Näyttää, että ketjut ovat ihan hyvin kiinni. Väestölle ei ole mitään erityistä huolenaihetta, koska nämä ovat suljettuja ketjuja, ja tiedetään, mistä ne tulee, ja altistukset on käsittääkseni saatu ihan hyvin kiinni, Raasakka sanoo.

Sairaalahoidossa on Eksotessa alle viisi potilasta. Eksote ilmoittaa koronapotilaiden tarkan lukumäärän, jos heitä on yli viisi.

Suomessa 109 tartuntaa

THL:n koronasivujen mukaan Etelä-Karjalaan on nyt kirjattu 87 koronatartuntaa, joista Lappeenrantaan 63 ja Imatralle 11. THL ei ilmoita paikkakuntakohtaisia lukuja, jos tartuntoja on alle viisi.

Suomessa on raportoitu 109 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL. Kahden viikon aikana on raportoitu 2 845 tartuntaa, mikä on kahdeksan vähemmän kuin edellisten kahden viikon aikana. Silloin raportoitiin 2 853 koronavirustartuntaa.

Ilmaantuvuusluku Suomessa on 45,7 koronatapausta sataatuhatta asukasta kohden viimeisten kahden viikon ajalta. Edeltävien kahden viikon aikana ilmaantuvuusluku oli 53,6. Korkein ilmaantuvuusluku on tällä hetkellä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella (81,9) ja matalin Pohjois-Karjalassa (2,4).

Kahden viime viikon aikana suurin osa tartunnoista on todettu 20–29-vuotiailla suomalaisilla. Vähiten tartuntoja on todettu yli 80-vuotiailla. Koronavirustestejä on tehty keväästä lähtien 1 541 169 kappaletta.

Yhteensä Suomessa on raportoitu nyt 16 400 koronavirustartuntaa.

Juttua täydennetty 2.11. kello 13.45 THL:n luvuilla.