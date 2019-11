Etelä-Saimaan verkkosivuilla (8.11.) ja printtilehdessä (9.11.) julkaistiin uutinen, joka käsitteli lehtien jakelua Postin lakon aikana. Jutussa mainittiin virheellisesti, että lakon aikana olisi käytössä poikkeusjärjestely, jossa osa tilaajista saisi lehtensä erilliseen noutopisteeseen. Tämä ei pidä paikkaansa. Jutun lopussa listattuja noutopisteitä ei siis ole käytössä.

Postin lakosta huolimatta valtaosa Etelä-Saimaan tilaajista saa lehtensä tavalliseen tapaan. Lakko ei vaikuta sanomalehtien varhaisjakeluun eikä niin sanottuun heittolaatikkojakeluun.

Lakko koskettaa maakuntalehtien noin 8 300:aa lehtitilausta, jotka Posti jakaa normaalisti päiväaikaan perusjakelussa kirjepostin mukana. Näistä 7 550 on lähialueen lehtitilauksia, joista Kaakon Viestintä on onnistunut sopimaan Postin kanssa poikkeusjärjestelyn. Lähialueen perusjakelussa olevat saavat lakon aikana lehtensä noutolaatikoihin, josta he ovat aiemminkin hakeneet viikonloppuisin lehtensä.

Etelä-Saimaan tilaajista 1 798 saa ensi maanantaista lähtien lehtensä viikonlopun noutolaatikkoon.

Kokonaan ilman lehteä jää 81 Etelä-Saimaan etätilaajaa.

Etelä-Saimaan digi- ja näköislehdet avautuvat kaikkien luettavaksi maanantaista alkaen.