Suomen sisävesiammattikalastajaliitto: Kotimaisen pyydetyn kalan hinnanromahdus ajaa kalastajat ahdinkoon — ”Suomessa ei edes kotimaisella ja maailman puhtaimmallakaan raaka-aineella voi pärjätä markkinoilla, jos teot ja puheet eivät kohtaa”

Syksy on Suomen kaupallisille kalastajille vuoden merkittävin sesonki. Suomen sisävesiammattikalastajaliitto kertoo tiedotteessaan, että kalastajat ovat joutuneet vaikeaan tilanteeseen, sillä Suomen markkinoille on tuotu runsaasti ulkomailta kuhaa ja kuhafilettä, joka kilpailee kotimaisen kuhan kanssa rajallisilla markkinoilla hinnalla. Myös siian ja muikun tukkuhinnat ovat jälleen romahtaneet sesongin alussa. Sama tukkuhinnan romahdus ilmiö toistuu myös mateella joka talvi.

— On toki normaalia markkinataloutta, että hinta hieman alentuu kun tarjonta lisääntyy, mutta nyt esimerkiksi kuhan hinnan osalta äkillinen noin 30 prosentin hinnan aleneminen yhdessä yössä on liian raju pudotus, jota ei kalastusyritysten talous kestä, huomauttaa Suomen sisävesiammattikalastajaliiton toiminnanjohtaja Juha Piilola tiedotteessa.

Tuotannon kustannukset nousevat

Suomen sisävesiammattikalastajaliitto muistuttaa, että samaan aikaan kuitenkin kulut kasvavat jatkuvasti.

— Esimerkiksi juuri nousi raakaöljyn hinta, joka nostaa kalastuksen kustannusrakennetta suoraan ja epäsuoraan. Tällainen yhtälö, jossa tuotteen arvo alenee ja tuotannon kustannukset nousee, on yritystaloudessa täysin kestämätön tilanne. Kuinka moni luopuisi 35 prosentin palkkaosuudestaan, joka on vain tekstiviestitse ilmoitusluontoinen asia? Piilola pohtii.

Suomen sisävesiammattikalastajaliiton mukaan Kuluttajien ja kauppojen keskusliikkeiden päätökset perustuvat nykyisin lähinnä hintaan, eli ostetaan sitä mitä halvimmalla saadaan, riippumatta mistä tuote on peräisin.

— Kuitenkin puhutaan ja kampanjoidaan kotimaisen luonnonkalan puolesta, sen kiistattomasta ekologisuudesta ja ympäristöystävällisyydestä, puhuttiinpa sitten hiilijalanjäljestä tai ravinteista. Suomessa ei edes kotimaisella ja maailman puhtaimmallakaan raaka-aineella voi pärjätä markkinoilla, jos teot ja puheet eivät kohtaa. Samaan aikaan kauppojen keskusliikkeet markkinoivat ja mainostavat kotimaista kalaa, hehkutetaan ja uutisoidaan kotimaista kalaa ja sen ekologisuutta, puhtautta, laatua ja niin edelleen, mutta myydään kuitenkin ulkomaista halvinta mahdollista kalaa ja maksimoidaan katteet, Piilola sanoo.

Kalaa ei ole tarjolla

Suomen sisävesiammattikalastajaliiton mukaan kalastajia halutaan alalle lisää ja kotimaisen kalan puolesta puhutaan paljon, mutta samaan aikaan kalan reaaliarvo euroina alenee kalastajille ja kaupat ovat käytännöllisesti suhteettoman haluttomia aidosti myymään kotimaista pyydettyä kalaa.

— Nyt kun tukkuliikkeet jälleen alentavat tuottajahintaa ja valittavat ylitarjontaa, voisi kuvitella, että kauppojen hyllyt notkuvat halpaa kotimaista luonnosta pyydettyä kalaa. Näin ei kuitenkaan ole. Kalaa ei silti ole tarjolla. Miksi? Jos tiskissä on kampanjassa lohi, ei kaupat useinkaan halua ottaa edes tarjolle pyydettyä kalaa, peläten hävikkiä valikoiman kasvaessa. Jos pyydettyä kalaa myydäänkin, niin kauppojen katteet ovat pääsääntöisesti yli 30 prosenttia, mutta on ihan normaalia että kaupan kate on 50–60 prosenttia kalan sisään ostohinnasta. Ei ihme jos pyydetyllä kotimaisella kalalla on kalliin elintarvikkeen maine ja samalla valitetaan, ettei kalaa edes löydy tiskistä, Piilola harmittelee.