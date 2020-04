Etelä-Karjalassa edellisestä varmistetusta tartunnasta yli 20 päivää, Eksote ei raportoi sairaalahoidossa olevien määrää

Etelä-Karjalassa varmistettujen koronavirustartuntojen määrä on yhä 14. Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri (Eksote) kertoo tiedotteessaan, että edellisistä varmistetuista koronavirustartunnastakin on jo yli 20 päivää, sillä 9. huhtikuuta todettiin kaksi tartuntaa.

Sairaalahoidossa on alle viisi koronaviruspotilasta. Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri (Eksote) kertoi torstaina, että se ei enää kerro sairaalahoidossa olevien koronaviruspotilaiden määrää, mikäli heitä on alle viisi. Tämä perustuu sosiaali- ja terveysministeriön suositukseen, Eksoten terveys- ja vanhustenpalvelujenjohtaja Tuula Karhula sanoo.

Etelä-Karjalassa on tehty 1 347 koronavirustestiä.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) koronakartan mukaan koronavirustestien määrä Etelä-Karjalassa on pienempi kuin Eksoten kertoma. THL:n luku on nyt 1 060.

Eksoten mukaan ero johtuu siitä, että Eksoten julkaisemissa luvuissa on mukana Terveystalon työterveyshuollon Eksoten työntekijöille tekemät koronavirustestit.

Sairaanhoitopiirikohtaiset tartuntamäärät päivittyvät THL:n karttasovellukseen automaattisesti noin kahden päivän viiveellä.

Kaikkia turhia fyysisiä lähikontakteja on jatkossakin vältettävä ja kokoontumiskieltoja noudattaa, vaikka Etelä-Karjalan alueella tilanne on tällä hetkellä rauhallinen. Isosta ihmisjoukon kokoontumisesta koronaviruksen leviäminen voi lähteä liikkeelle.

Koko maassa on todettu nyt 4 995 koronavirustartuntaa. Uusia varmistettuja tartuntoja on 89. Keskiviikkona uusia varmistettuja tartuntoja kerrottiin olleen 166 ja toissa päivänä 45.

Päivitetty kello 13:02: Korjattu tieto, että sairaalahoidossa on alle viisi koronaviruspotilasta. Eksote on muuttanut ilmoittamistapaa, eikä kerro lukumäärää mikäli se on alle viisi. Tämän jutun aiemmassa versiossa tämä oli tulkittu niin, ettei sairaalahoidossa olisi potilaita.

Lisäksi päivitetty THL:n luvut.