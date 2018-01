Syöntikisan voittaja Lasse Kurronen veteli 31 lihapullaa Peltolan koulussa 1990-luvulla Maksuton kouluruoka täyttää tänä vuonna 70 vuotta. Jokaisella sukupolvella on omat kouluruokamuistonsa. Velleistä on siirrytty maksastroganoffin ja tillilihan kautta sormiruokaan ja salaattibaariin. Jutun lopussa nykykoululaisten suursuosikin lempeän kanakeiton resepti. Mika Strandén Tässä vuonna 1998 otetussa kuvassa Lasse Kurronen on jo Kimpisen yläkoulussa.

Lasse Kurronen kävi lappeenrantalaista Peltolan koulua 1990-luvulla. Nykyinen toimitusjohtaja oli alakoululaisena voittamaton syömäri.

— Meillä ei ollut rajoituksia, vaan ruokaa sai ottaa niin paljon kuin halusi. Lihapullapäivänä meillä oli aina pieni kilpailu, että kuka syö eniten. Minulle tuli aika usein mestaruus. Muistan, kuinka söin kerrankin 31 lihapullaa.

Lihapullien ohella Kurronen kasasi jättiannoksen makaronilaatikkoa.

— Inhokkejani olivat kaalilaatikko ja kanaviillokki, Kurronen kertoo.

Kanaviillokki oli uusi makuelämys 1970-luvulla

Lea Sairanen kävi Linnalan koulua Imatralla 1970-luvulla. Kouluruoasta hänen mieleensä tulee ensimmäisenä vahva makumuisto.

— Se oli uusi maku—kanaviillokki riisillä ja mustaherukkahillolla. Meillä kotona ei oltu syöty kanaviillokkia koskaan aiemmin, joten kouluruoka toi uutta ruokapöytään.

Marttaliiton puheenjohtajana nykyään tunnettu Sairanen kertoo, että hänestä kouluruoka oli muutenkin tosi hyvää.

— Koulunäkkäri on yhä vieläkin herkkuani.

Soila Puonti Nämä nuoret herrat ruokaleivat Lönnrotin ala-asteella Lappeenrannassa vuonna 1984.

Ylimääräinen kauhallinen porkkanoita maitokastikkeessa

Arja Varikselle jäi vahvoja ruokailumuistoja Miettilän koulusta Rautjärveltä 1950-luvulta.

— Siirryttäessä yläkouluun keittäjä toi aina ruuan eteiseen. Muistan sinivalkeat peltiastiat, joihin keittäjä jakoi annokset, oli sitten kysymyksessä kaurakeitto tai perunat lisäkkeineen.

Vielä eläkeläisenäkin Varis muistaa, millainen auktoriteetti kouluruokalan emäntä oli.

— Eiväthän ruoat aina herkkua olleet, mutta söin aina kiltisti kaiken, koska tähteeksi ei saanut jättää. Keittäjä piti siitä huolen. Sanoin ”ihan vähän” ainoastaan silloin, kun oli porkkanoita maitokastikkeessa. Keittäjä sanoi siihen, että minä opetan sinut vielä syömään. Samalla hän laittoi vielä yhden ylimääräisen kauhallisen.

Ruokolahti tarjosi kouluruokaa jo 1920-luvulla

Tola Toivinen aloitti koulutaipaleensa Vennonmäen koulussa Ruokolahdella vuonna 1925. Ruokolahti oli niin edistyksellinen, että siellä tarjottiin kouluruokaa jo tuolloin.

Toivinen kertoo muistojaan Opetushallituksen julkaisemassa teoksessa Kouluruokailu Suomessa 60 vuotta.

—Uuteen kouluun oli rakennettu koulukeittola, jossa meille valmisti ruokaa opettaja Tyyne Ahosen sisar Elli. Ruoka oli keittoa tai puuroa. Se jaettiin luokassa jokaiselle omassa valkeassa metallikulhossa. Saimme myös alumiinilusikat. Söimme annoksemme kahdenhengen pulpetissa.

— Ehkä ruoka oli jopa hyvää, koska vierustoverini, poika Salosaaren orpokodista, ilmoitti lähes jokaisen lusikallisen jälkeen "hyvää".

Pienelle koulupojalle ei selvinnyt, kuka oli kouluruokailun isä.

—Muutimme vauraaseen Tuusulaan 1928 ja siitä alkoi yhdeksänvuotinen eväiden kantaminen koulurepussa, Toivinen kertoi.

Pekka Kyytinen/Museoviraston kuvakokoelmat Oppilaiden piti kuoria perunoita ilmaisen kouluruoan alkuaikoina.

Vain Suomessa ja Ruotsissa valtio tarjoaa kouluruokaa

Kaikki Suomen koulut alkoivat tarjota ilmaista kouluruokaa 70 vuotta sitten. Sitäkin ennen monissa kouluissa tarjottiin aterioita, mutta joissakin paikoissa oppilaat saivat kuskata eväitä lain salliman ajan aina vuoteen 1948.

Suomi oli maailman ensimmäinen maa, joka aloitti maksuttomien aterioiden tarjoamisen. Ainoastaan Ruotsi on seurannut Suomen esimerkkiä. Kaikissa muissa maissa oppilaiden täytyy maksaa ruuasta tai ottaa omat eväät mukaan kouluun.

Paljon on muuttunut 70:ssä vuodessa. Oppilaiden kuului auttaa keittolan väkeä ennen maksuttomuuden alkua ja osin sen jälkeenkin. Muun muassa niin perunnanosto kuin perunankuorinta kuuluivat oppilaiden hommiin. Oppilaiden piti myös viljellä kasviksia koulukeittolaa varten, sekä kerätä marjoja ja sieniä.

Alkuaikoina ruokalista oli hyvin yksipuolinen. Tarjolla oli lähinnä vellejä ja puuroja. Kun liha tuli osaksi kouluruokaa, sitä olikin tarjolla lähes päivittäin. Nykykoululaiset saavat nauttia monipuolisesta tarjoilusta.

ES-arkisto Savitaipaleen yläasteelaisilla kulho kiersi pöydässä vuonna 1980.

Mikä on ilmaisen kouluruoan merkitys, ruokapalvelujohtaja Elina Särmälä Saimaan Tukipalveluista?



— Kouluruoasta saa energiaa ja ravintoaineita, jotka ylläpitävät oppilaiden ja henkilökunnan vireyttä. Se rauhoittaa oppilaat ja mahdollistaa oppimisen. Nälkäisenä ja äkäisenä mikään ei onnistu. Se on myös tärkeä osa koko päivän ravitsemusta.

— Ruokailulla on myös kasvatuksellinen merkitys. Tarjoamme klassisia suomalaisia ruokia, jolloin oppilaat oppivat ruokaperinteestämme. Toisaalta oppilaat saavat maistaakseen uusia ruokia ja makuja, joita eivät välttämättä saisi kotona koskaan. Kouluruoka laajentaa suvaitsevaisuutta eri ruokien ja makujen suhteen.

— Kouluruokailusta saa myös mallia siitä, minkälaista on monipuolinen ja ravitsemuksellinen ruoka.

— Ruokailutilanteessa opitaan sosiaalisia taitoja, eli kuinka käyttäydytään kohteliaasti, kun syödään yhdessä.

Mitkä ovat kouluruoan uusia trendejä?

— Kasvisruoan lisääntyminen. Veganismi on yleistynyt nuorten parissa. Nuoret haluavat elää entistä ekologisemmin ja siihen liittyvät kestävät ruokavalinnat, Särmälä sanoo.

— On tullut sormiruokaa, street food -ruokabuumi näkyy kouluissa. Syksyllä listallamme oli hampurilainen, jonka sai koota itse. Luovuimme hampurilaisista, kun koululle tuli palautetta, että se hidasti ruokailutilannetta.

— Valinnan mahdollisuus on lisääntynyt. Salaattipöydästä saa ottaa mitä haluaa. Broilerikaan ei ole välttämättä kastikkeena, vaan erikseen, jolloin oppilas voi kerätä haluamansa lisäkkeet lautaselleen.

Elena Liseytseva Nykypäivän kouluruoassa käytetään paljon kasviksia.

Mitkä ovat tämän päivän koululaisten suosikkiruoat?

— Monet klassikot, kuten jauheliha-makaronilaatikko, ohra- ja riisipuuro, hernekeitto, jauhelihakastike ja spagetti. Uudempia suosikkeja ovat lempeä kanakeitto, broileripastavuoka, jauhelihapastavuoka ja nuudelit, Särmälä kertoo.

Elinä Särmälä, mikä oli oma lempiruokasi vaasalaisessa peruskoulussa 1970—80-luvulla? Entä inhokkisi?

— Ehdoton suosikkini oli kanaviillokki. Sitä ei saanut mistään muualta. Moni vieroksui kastikkeen hapanimelää, joka oli silloin uutta ja eksoottista. Tillilihaa moni inhosi, mutta minä olin kaikkiruokainen. Oli tosin yksi ruoka, jota en voinut sietää—jauhettu kalapihvi. Silakat oli jauhettu ruokoineen päivineen, se oli tikkuista ja ihan kamalaa.

Juhlistetaanko merkkivuotta jotenkin Lappeenrannan ja Imatran kouluissa?

— Juhlimme ensi syksynä, todennäköisesti syyskuussa.





Köyhäinavusta

kaikkien oikeudeksi

1837 Porvoossa perustettiin tyttöjen köyhäinkoulu, jossa oppilaat saivat myös ilmaisen aterian.

1856 Erkylän koulussa Hausjärvellä tarjottiin Suomen ensimmäiset kouluateriat.

1896 kansakoulukokouksessa pohdittiin ensimmäistä kertaa virallisesti koulukeittiötoiminnan aloittamista.

1905 perustettiin valtakunnallinen Koulukeittiöyhdistys, jonka tarkoituksena oli parantaa oppilaiden ravitsemista Suomessa.

1910- luvulla vähävaraiset oppilaat saivat lämpimän kouluaterian Helsingin kansakouluissa.

1923 Lahdessa alettiin tarjota varattomille oppilaille kouluruoka.

1943 Suomessa säädettiin laki maksuttoman kouluruoan tarjoamisesta. Lain toteuttamiseen sallittiin viiden vuoden siirtymäaika.

1948 kaikkien koulujen piti tarjota ilmaisaterioita.

1977 Monien kuntien lukiossa alkoi saada ilmaista ruokaa.

1983 Lukiolaisten ilmaiset ruoat kirjattiin lakiin.

1988 kaikissa lukioissa tarjottiin maksuton ateria.

1998 lakiin kirjattiin ammatillisen koulutuksen ilmaisateriat.

Nykyään lähes 900 000 lasta ja nuorta nauttii maksuttoman kouluaterian päivittäin.

Lähde: Opetushallitus: Kouluruokailu Suomessa 60 vuotta, Tarinoita ja muistoja kouluruokailusta vuonna 2008

Tätä reseptiä vanhemmat ovat kyselleet koulusta



Inka Nordluns Lempeä kanakeitto

Lempeä kanakeitto

Resepti on noin 10 henkilölle annoskoolla 250 g

Vesi 1,15 l

Maissitärkkelys 30 g

Kanaliemijauhe (vähäsuolainen) 20 g

Riisi, pitkäjyväinen 90 g

Porkkanaa suikaleina 200 g

Vihreä papupala (pakaste) 120 g

Broilerinfileesuikale (naturell) 600 g

Ruokakerma (kasvisrasva) 330 g

Curry 1 g

Rakuuna 1 g

Kurkuma 2 g

Mustapippurijauhe ripaus

Suola 5 g

Sokeri 1 g

Ruohosipuli 5 g

Laita kattilaan osa vedestä ja lisää maissitärkkelys, sekoita hyvin ja lisää loput vedestä ja kuumenna kiehuvaksi. Lisää riisit, mausteet ja suikaloidut porkkanat, keitä kypsäksi.

Paista broilerisuikaleet.

Lisää lopuksi ruokakerma, pavut sekä paistetut broilerisuikaleet. Anna kiehahtaa ja hautua jonkin aikaa. Ripottele pinnalle tuoretta ruohosipulia.