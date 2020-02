Lappeenrannan rakennuslupajaosto jätti pöydälle lausuntopyynnön Kourulan rivitalojen aravarajoituksista vapauttamiseksi

Lappeenrannan rakennuslupajaosto jätti tiistaina pöydälle Lappeenrannan asuntopalvelun lausuntopyynnön aravarajoituksista (ARA) vapauttamiseksi.

Kyse on Lappeenrannan Kourulassa sijaitsevista neljästä rivitalosta, jotka Lappeenrannan asuntopalvelu haluaa myydä. Rivitaloissa on 25 asuntoa. Kohde on ARA-kohde, joten Lappeenrannan asuntopalvelun on haettava kohteelle vapautusta ARA-rajoituksista.

Rakennuslupajaoston kokouksessa Jari Nalli esitti Nyky Vanhasen ja Antti Armisen kannattamana, että asia jätetään pöydälle ja pyydetään Lappeenrannan Asuntopalvelulta lisäselvitys kiinteistön kunnossapidosta.

Asuntopalvelu haluaa myydä talot, koska ne ovat tulleet peruskorjausikään, Lappeenrannan asuntopalvelun toimitusjohtaja Martti Mäkelä kertoi viime viikolla.