Ei kaikkein pahimpaan lounasruuhkaan, mutta ulos lounaalle kuitenkin. Eläkeläiset Ulla ja Kari Halmetoja ovat lähteneet Taipalsaarelta Suuresta Jänkäsalosta Lappeenrannan keskustaan syömään.

– Joskus tekee mieli päästä ihmisten ilmoille, Ulla Halmetoja toteaa.

Korona vaikutti pariskunnan elämään viime keväänä ratkaisevasti. 13. maaliskuuta he muuttivat vakituisesta kodistaan Helsingistä Taipalsaarelle ja ovat olleet siellä siitä lähtien.

Kai Skyttä Ulla ja Kari Halmetoja ovat eläneet aika lailla eristykissä yli puoli vuotta mökillään Taipalsaaressa, mutta keskiviikkona he olivat päättäneet lähteä ihmisten ilmoille. Uudet koronarajoitukset eivät heidän elämäänsä suuremmin vaikuta.

Jänkäsalon rauhaa eivät uudet, tiukennetut koronarajoitukset juurikaan muuta, ja pariskunta olisi ollut valmis kovempiikiinkin rajoituksiin.

– Liikkumisrajoitukset esimerkiksi pääkaupunkiseudulta muualle Suomeen ja päinvastoin voisivat olla enemmän kuin suosituksia, pariskunta pohtii.

Näin siitäkin huolimatta, että Halmetojien lapset ja lapset asuvat pääkaupunkiseudulla. Se ettei pääse näkemään läheisiään tekee toisinaan elämästä raskasta.

– Joulu on tänä vuonna erilainen. Vietämme sen kahdestaan Taipalsaarella, emmekä näe perhettä kuin netin välityksellä, Kari Halmetoja sanoo.

Kai Skyttä Heini Tiaisen mielestä on haikeaa, ettei joulua voi viettää kuten tavallisesti sukulaisten kanssa. Tero Vento on samaa mieltä.

Rajoitusten toivotaan nopeuttavan koronaelämän loppumista

Työpaikan pikkujoulut peruttu eikä joulua pääse viettämään kuin ihan oman perheen kesken. Ne ovat asiat, joihin uudet koronarajoitukset vaikuttavat eniten Heini Tiaisen ja Tero Vennon elämässä ainakin tällä hetkellä.

Nyt pariskunta on tullut lounaalle, mutta viime keväänä perhe oli pitkään vain kotona, kun lapset oli suositusten mukaan otettu pois päiväkodista. Nyt kun Tiainen on perhevapaiden jälkeen taas töissä, lapset ovat päiväkodissa.

– Kun on pieniä lapsia, ei niin hirveästi ole iltamenoja, eivätkä rajoitukset tai tilaisuuksien peruuttamiset vaikuta meihin, Tiainen sanoo.

– SaiPan pelissä tuli joku kerta käytyä, mutta nythän sinnekään ei pääse, Vento sanoo.

Tero Vento on ollut omaehtoisissa karanteeneissa ulkomaille suuntauneiden työmatkojensa takia. Hän muistuttaa, että monessa maassa koronarajoitukset ovat olleet Suomea tiukempia ja totaalisempia.

– Jollain tavalla tähän on tottunut, mutta totta kai toivoo, että nämä uudet rajoitukset lyhentäisivät tätä aikaa, kun yhteiskunta on ainakin osittain suljettuna, Tiainen sanoo.

Ravintoloiden aukioloaikoihin tulee muutoksia

Lounastajien määrä ei ole tällä viikolla laskenut ravintola Kitchenissä verrattuna viime viikkoon.

– Take away -annosten määrä on kasvanut muutaman prosentin, mutta lounastajia on kyllä ollut ihan normaali määrä, Kolme kiveä -ravintoloiden kehitysjohtaja Mikko Kinnari sanoo.

Ravintoloiden aukioloaikoihin ja asiakaspaikkamääriin on luvassa rajoituksia tällä viikolla monissa Etelä-Karjalassa ja monissa muissakin maakunnissa. Valtioneuvosto päättää rajoituksista torstaina 3.12.

Esimerkiksi epidemian kiihtymisvaiheessa olevan Pirkanmaan ruokaravintoloissa voi olla asiakkaita korkeintaan 75 prosenttia suurimmasta sallitusta määrästä ja alkoholin anniskelu päättyy kello 22. Rajoitukset eivät koske henkilöstöravintoloita.

– Olemme varautuneet, että ravintoloille tulee rajoituksia tällä viikolla. Emme ole ottaneet varauksia vastaan niin paljon kuin ravintolaan mahtuisi asiakkaita, Kinnari toteaa.

Uudet kokoontumisrajoitukset näkyvät kuitenkin peruutuksina varauskirjassa.

– Pikkujouluja ja muita isompia varauksia on peruttu. Mehän emme tiedä, johtuvatko peruutukset koronasta, mutta selvästi ihmiset ovat taas alkaneet miettiä, voiko ravintolaan mennä ja onko se turvallista.

Kai Skyttä Taneli Ristola ja Sandra Reponen toivovat, ettei maakuntien rajoja panna kiinni, jotta he pääsevät joululomalla kotikonnuilleen.

Opiskelijaeläämässä rajoitukset tuntuvat ja näkyvät

Sandra Reponen ja Taneli Ristola ovat tulleet pikaisesti hakemaan netin kautta tilauttua pakettia Isosta-Kristiinasta. Kumpikin opiskelee Lappeenrannan–Lahden teknillisessä yliopistossa, ja koronarajoitukset näkyvät heidän jokapäiväisessä elämässään.

– Opetus on etäopetusta, opiskelijariennot ovat ihan nollassa eikä täällä keskustassakaan ole juurikaan tullut käydyksi, Ristola tiivistää.

– Onneksi ei olla ensimmäisen vuosikurssin opiskelijoita. Heillä on ollut aika hankala tilanne ryhmäytyä ja löytää omia porukoita, kun livenä tapaaminen on ollut niin rajoitettua ja uudet rajoitukset tekevät tapaamisista suorastaan mahdottimia, hän jatkaa.

Reponen ja Ristolakin ovat piakkoin lähdössä kotiseuduilleen joululomille.

– Toivottavasti ei tule sellaista tilannetta, että maakuntien rajat pantaisiin kiinni eikä kotiin Sulkavalle voisi lähteäkään joulunviettoon, Reponen sanoo.

– Onneksi koti on niin maalla, että sinne voi hyvin eristäytyä muusta maailmasta, sanoo Virolahdelta kotoisin oleva Ristola.

Kaikkia penkkejä ei ole viety Isosta-Kristiinasta ainakaan vielä pois

Tiukentuneet koronarajoitukset ovat muuttaneet kauppakeskus Ison-Kristiinan tilojen käyttöä.

– Olemme sulkeneet lasten leikkipaikan samoin kuin ravintolakerroksessa olevan vapaan oleskelutilan. Sisäänkäyntien luona olevat penkit ovat vielä paikoillaan, kauppakeskuspäällikkö Jukka Nieminen kertoo.

Kun penkit viime kevään koronatilanteessa otettiin pois käytöstä, Niemisen mukaan he saivat paljon palautetta, että ne pitää palauttaa.

– Asiakkainamme on vanhempia ihmisiä, joiden pitää päästä lepäämään ostoskäynnillä. Seuraamme tilannetta, mutta ainakaan vielä penkkejä ei poisteta.

Kauppakeskus on antanut kaikkien liikkeiden työntekijöille suosituksen käyttää maskia. Asiakkaalta se ei sitä voi vaatia, mutta Nieminen vetoaa Etelä-Karjalassa annettuun vahvaan suositukseen käyttää maskia julkisissa tiloissa kuten kauppakeskuksissa.

Järjestyksenvalvojat voivat Niemisen mukaan ohjeistaa mutteivat puuttua koronasuositusten noudattamiseen, ja hänen mukaansa Isossa-Kristiinassa luotetaan asiakkaiden terveeseen järkeen.

– Haluamme luottaa ihmisiin ja kannustaa heitä noudattamaan suosituksia, niin kuin ihmiset tekevätkin. Aivan selvästi kasvomaskien käyttö on lisääntynyt viime ja tämän viikon aikana.