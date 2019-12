Lappeenrantalaisen bändipajan filosofiana on, että kuka tahansa on tarpeeksi hyvä soittamaan: "Täällä ei kysellä, kuinka lahjakas on"

Lappeenrantalaisen Emma Lednikovan haave on toteutunut.

— Olen aina halunnut soittaa bändissä, Lednikova kertoo.

Nyt Lednikova soittaa. Hän säestää pianolla, kun treenikämpällä pauhaa Haloo Helsingin hitti Maailman toisella puolen.



Lappeenrannan Ohjaamon bändipajassa Monarilla nuoret aikuiset ovat jo usean vuoden ajan päässeet soittamaan bändissä ilman erityisiä vaatimuksia, sitoumuksia tai koe-esiintymisiä. Bändipajan filosofiana on soiton ilo ja se, että kuka tahansa on tarpeeksi hyvä tarttumaan instrumenttiin ja aloittamaan soittamisen.

— Soittoporukkaa voi olla vaikea löytää, jos ei tunne ihmisiä bändipiireistä. Mutta täällä ei kysellä, kuinka lahjakas soittaja on, tai tunteeko hän oikeita ihmisiä, kertoo bändipajaa vuoden ohjannut Onni Lappalainen.



Tällä hetkellä bändipajassa on vakituisesti viidestä seitsemään soittajaa. Osa taas käy silloin tällöin pajassa musisoimassa.

Pianoa soittava Iiris Puuppo on käynyt Monarin bändipajassa kahden vuoden ajan. Soitossa Puuppo on konkari, sillä pianoharrastus alkoi jo 15-vuotta sitten.

— Äiti pakotti soittamaan, Puuppo kertoo nauraen.

Soiton ilo on sittemmin kasvanut itsekseen ilman pakkoa. Muutama vuosi sitten Puuppo alkoi kaivata bändiä ja soittokavereita, jotka löytyivätkin bändipajasta.



Soittokavereita ovat saaneet muutkin. Esimerkiksi laulajat Henna Haikola ja Tuomas Räsänen pitävät bändipajan yhteishenkeä hyvänä.

— Löysin bändipajan Monarin Facebook-sivuilta ja olen käynyt täällä jo kolme vuotta. Olen kirjoittanut bändipajalle omia biisejäkin, Räsänen kertoo.

Jenni Hirvinen Emma Lednikova, Henna Haikola ja Tuomas Räsänen harjoittelivat Monarin treenikämpällä Haloo Helsingin Maailman toisella puolen -hittikappaletta.

Kerran viikossa kokoontuva bändipaja esiintyy satunnaisesti lappeenrantalaisissa nuorisotapahtumissa, mutta esiintyminen ei ole ryhmän ykköstavoite. Kaikki soittajat eivät edes halua esiintyä, eikä kenenkään myöskään ole pakko. Iiris Puuppo iloitsee siitä, että soittajat kannustavat toisiaan, eikä mokailua tarvitse pelätä.



Bändikerhossa rumpalin pallilla useimmiten istuva Onni Lappalainen on itsekin musiikissa itseoppinut ja kertoo soittavansa ”vähän kaikkea”.

— En ole missään mestari, mutta osaan tasaisesti kaikkea. Pääinstrumentti on laulu, jota olen eniten harrastanut eri bändeissä. Bändisoitto on aina ollut se oma juttu.

Musiikillinen kipinä syttyi jo pienenä poikana, ja ensimmäisiä bändejään Lappalainen oli mukana perustamassa alakouluikäisenä. Peruskoulun kuudennella luokalla perustettu bändi on yhä olemassa.

Bändipajassa soitetaan joustavasti kävijöiden toiveiden mukaista musiikkia mutta useimmiten kotimaista ja ulkomaista poppia ja rockia. Soittajien musiikkimaut osuvat hyvin yhteen, ja ristiriitoja ei ole tullut.

— Ideana on, että soitetaan, mitä halutaan. En halua tuoda tänne sellaisia biisejä, joita jengi ei halua soittaa, Lappalainen kertoo.

Lappeenrannan Monarilla tiistaisin klo 17–19 kokoontuva bändipaja on suunnattu kaikille yhdessä soittamisesta kiinnostuneille 15—29-vuotiaille. Bändipajaan voi tulla ilman ilmoittautumista ennakkoon. Soittovälineet löytyvät Monarilta.

