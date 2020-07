Yksivuotias norppa löytyi kuolleena – Satunnainen meloja löysi kallon sattumalta

Toinen Puruvedellä kevättalvella 2019 syntyneistä kuuteista on mahdollisesti kuollut. Puruvedeltä löytyi juhannusviikonloppuna norpan kallo, joka mittausten perusteella on kuulunut noin vuoden ikäiselle norpalle.

Suojelubiologi Jouni Koskela Metsähallituksesta päättelee kallon kunnosta, että norppa on kuollut viime talvena tai loppusyksystä.

Nuoren norpan sukupuolta tai kuolinsyytä ei kallosta voi päätellä.

– Kuutit voivat kuolla suolitukokseen tai erilaisiin tauteihin. Tietenkin on mahdollista, että se on jäänyt kalanpyydykseen ja vapautettu siitä, mutta se on mielestäni hieman pitkälle menevää spekulointia, Koskela sanoo.

Jouni Koskela Kallon koon perusteella kuollut norppa on syntynyt kevättalvella 2019.

Vuonna 2019 Puruvedellä syntyi kaksi kuuttia. Niistä toinen oli Itä-Savo-lehden nimikkokuutti, jolle lukijat äänestivät nimen Puru.

Tältä kesältä Puruvedeltä on havainto pienikokoisesta norpasta, joka Koskelan mukaan kokonsa perusteella saattaisi olla viime vuonna syntynyt, mutta joka turkkikuvion perusteella ei ollut ainakaan Puru.

Koskelan mukaan ei voida varmasti sanoa, että kuollut kuutti olisi tai ei olisi Puru.

– Tiedämme Purun olevan hengissä, jos joku näkee sen ja tunnistaa turkkikuvion jossain Saimaalla. Tiedämme Purun olevan kuollut, jos löydämme sen kuolleena niin, että turkkikuvio on vielä tunnistettavissa. Muuten voimme vasta 30 vuoden kuluttua sanoa, että Puru varmaankin on kuollut.

Koskelan mukaan mahdollista, että Puruvedeltä löytynyt kallo on Purun tai toisen vuonna 2019 syntyneen norpan. On myös mahdollista, joskin epätodennäköisempää, että kallon omistaja on syntynyt Pihlajaveden puolella ja uinut Puruvedelle.

Kaikkein epätodennäköisimpänä Koskela pitää sitä, että viime keväänä Puruvedellä olisi syntynyt kolmaskin kuutti, joka olisi jäänyt huomaamatta.

– Vuosina 2018, 2019 ja 2020 Puruveden pesälaskennat ovat olleet sen verran tarkkoja, että en usko löytymättömiin kuutteihin.

Vuonna 2018 Puruvedellä havaittiin vuosikymmenien tauon jälkeen siellä syntynyt kuutti. Se kuitenkin kuoli vuosi sitten. Viime vuonna syntyi siis kaksi kuuttia. Samoin tämän vuoden pesälaskennassa löytyi kaksi kuuttia, joista toinen löytyi pesästä kuolleena.

Norpan kallo oli vähällä jäädä tulematta Metsähallituksen mitattavaksi. Satunnainen meloja havaitsi kallon juhannusviikonloppuna ja laittoi siitä kuvan Instagramiin. Savonlinnalainen Instagramin käyttäjä neuvoi häntä ilmoittamaan havainnostaan Metsähallitukselle, ja Metsähallitus haki kallon heti tiedon saatuaan 29. kesäkuuta.

– Ei olisi tarvittu kuin yksi kunnon myrsky, niin kallo olisi hävinnyt eikä sitä olisi koskaan löytynyt, Koskela sanoo.

Metsähallitus arvioi, että vähän alle puolet kuolleista norpista löydetään.

Viime keväänä kehitettyjä norpan hoitoaitauksia ei ole tänä kesänä vielä päästy käyttämään. Viime torstaina Haukivedellä havaittiin huonokuntoinen aikuinen urosnorppa, joka perjantaina löytyi kuolleena.

– Norppa oli niin huonossa kunnossa, että tilannetta päätettiin seurata. Jos se olisi vielä perjantaina ollut hengissä, olisi aitauksen käyttöä ehkä harkittu, Koskela sanoo.

Haukiveden norppa odottaa Metsähallituksen pakastimessa pääsyä Ruokaviraston Oulun toimipisteeseen ruumiinavaukseen.

Muista sairaista norpista Metsähallitukselle ei ole tullut ilmoituksia.

Puolitoista viikkoa sitten Joutsenon läheltä löytyi aikuinen urosnorppa kuolleena. Se oli jo pahoin mädäntynyt, joten kuolinsyytä ei voi päätellä.

– Todennäköisesti se on kuollut vanhuuteen.

Verkkoihin hukkuneista norpista ei tänä kesänä ole tullut tietoa.