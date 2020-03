Sunnuntaiaamuna riskiryhmäläiset saivat Sammonlahdesta kaljaa puoli tuntia muita aikaisemmin – Lappeenrannan kauppiaat ovat saaneet kiitosta korvamerkitystä aukioloajasta

Sunnuntaiaamuna K-supermarket Sammonlahdessa ottaa varaslähdön. Kello on puoli kymmenen, kun liukuovet avautuvat, ja ihmisiä alkaa kulkea yksitellen tai pariskunnittain sisälle.

– Riskiryhmäläisethän saavat tänään kaljaa puoli tuntia aiemmin kuin muut, naurahtaa eräs ohikulkija.

70-vuotias Rauni Ilonen tulee pihalle täyden ostoskassin kanssa. Mukaan on tarttunut muun muassa pakastepiirakoita ja munia

– Minulla on lihaa pakkasessa, joten ostin herneitä, että saa keittää hernesoppaa, Ilonen kertoo hyväntuulisesti.

Ilosella ei omien sanojensa mukaan ole lähiomaista, joka hoitaisi asioinnin hänen puolestaan. Paikallinen kauppias saakin Iloselta vuolaat kiitokset koronaviruksen takia aikaistetusta aukiolosta.

– Ja kaiken voi myös tilata vaikka omalla tietokoneella, Ilonen kehuu.

Kaikki samassa veneessä

Toinen ensimmäisten joukossa paikalle tullut on Raija Sipari, joka Ilosen tavoin kuuluu ikänsä puolesta riskiryhmään. Tytär asioi viikolla Siparin puolesta kaupassa, mutta tänään hän lähti ostoksille itse. Hän haluaisi tulla viereen juttelemaan, mutta koronaviruksen välttämiseen annetut ohjeet ovat jääneet hyvin mieleen ja hän astuu välittömästi kauemmas.

– Vaistomaisesti sitä tulee lähemmäs ja sitten vasta tajuaa, Sipari kertoo.

Hän muistuttaa, että kaikki ovat nyt samassa veneessä ja odottaa, että toinen asiakas on kadonnut näköpiiristä ennen kuin menee itse sisälle.

Huomio turvaväleihin

Sunnuntaiaamu vaikuttaa kiireiseltä. Asiakkaiden määrä vaihtelee päivittäin, kertoo Sammonlahden kauppias Oskari Penttinen. Aamutunnit ovat hänen mukaansa vilkastuneet maltillisesti ja paikalla on käynyt kymmeniä asiakkaita enemmän kuin normaalisti.

– Käytännössä aiemmin olemme melkein olleet henkilökunnan kesken ja paikalla on ollut vain muutama asiakas. Ne ovat silti edelleen kaupan hiljaisimpia tunteja, eikä asiakasmäärä ole isoin. Emme toivokaan, että sinne sitä tungosta tulisi, Penttinen kommentoi.

Anu Kiljunen Kaupan pihalla ei suurta väkijoukkoa näkynyt.

Penttinen kertoo, että asiakaskunta on ensimmäisten aukiolotuntien aikana tavanomaista vanhempaa. Esimerkiksi aamulla töihin lähtevät ihmiset, jotka käyvät nappaamassa kaupan hyllyltä eväät, ovat kunnioittaneet riskiryhmille tarkoitettua ensimmäistä puolituntista.

Yhden pyynnön Penttinen asiakkaille esittää.

– Toivon, että jatkossakin kiinnitetään huomiota turvaväleihin. Niitä on kunnioitettu hyvin ja toivottavasti kunnioitetaan jatkossakin kaupassa asioidessa. Meidän henkilökunta ja asiakkaat ovat kuitenkin siellä riskin keskellä koko ajan. Puhalletaan yhteen hiileen tässä asiassa.

Apteekki avautuu kaupan ohessa

Muista kaupoista esimerkiksi Kaukaan K-supermarket Lehmus aikaisti tiistain ja perjantain aukioloa tunnilla. Lehmuksen kauppias Mika Mustosen mukaan kysyntää on ollut paljon, ja varhaistetun riskiryhmien aukiolotunnin aikana paikalla on käynyt useita kymmeniä asiakkaita. Kauppias on huomannut, että ihmiset tekevät kerralla helposti jopa viikon ostokset.

– Tällä viikolla saimme samassa kiinteistössä toimivan Kaukaan apteekin tähän mukaan eli apteekkari avaa apteekin myös kyseiseksi tunniksi. Se on auttanut meitä, koska asiakkaat ovat jakautuneet kauppaan ja apteekkiin ja siten on vältytty ruuhkalta, Mustonen sanoo.

Palaute on ollut positiivista. Mustonen muistuttaa, että riskiryhmiin kuuluu myös nuoria asiakkaita, jolle aikaistettu aukioloaika on ollut erityisen tarpeen.

Hän kertoo olevansa itse seitsemältä tuulikaapissa asiakkaita vastassa ja ohjeistamassa käsienpesupisteelle sekä riskiryhmille varattujen ostoskärryjen ja korien luokse.

– Samalla on voinut kontrolloida asiakasmäärää. Muutama asiakas on voinut tulla, jotka eivät riskiryhmään kuulu, mutta poliiseiksi emme rupea.

Anu Kiljunen Riskiryhmäläisen ostoskassiin sujahtaa arkisia tuotteita.

Kaupan arki avartuu

Joutsenossa K-supermarket Pirana aukeaa puoli seitsemältä maanantaista lauantaihin. Kauppias Marko Heinäaro kertoo, että asiakkaiden määrä on vaihdellut ensimmäisen puolituntisen aikana todella paljon. Ihmisiä käy paikalla kymmenestä kolmeenkymmeneen.

– Todella hyvin asia on mennyt oikealle kohderyhmälle. Muut asiakkaat alkavat tulla seitsemältä, jolloin normaalisti avaamme, Heinäaro sanoo.

Puhelimeen vastatessaan Heinäaro oli juuri asentamassa kauppaan suojapleksejä. Koronaviruksen takia kauppaan on laitettu tarjolle käsidesiä, paistotuotteet on pussitettu ja esimerkiksi hedelmien ja vihannesten osalta on lisätty pakattuja tuotteita.

Aukiolon aikaistaminen ei ole suurempia ponnistuksia tuottanut.

– Arkena siitä ei ole meille edes mitään haittaa, koska olemme täällä joka tapauksessa töissä kuudesta eteenpäin. Asiakkaat näkevät meidän arkeamme vain vähän enemmän, kun olemme aamulla hyllyttämässä. Moni on sanonut, että tätäkö te täällä aamulla teette.