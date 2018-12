Osuuspankkien yhdistyminen vireille Etelä-Karjalassa — konttorien lakkauttamisista ei ole keskusteltu

Eteläkarjalaiset osuuspankit pohtivat yhdistymistä.

Etelä-Karjalan osuuspankki sekä itsenäiset Luumäen, Savitaipaleen, Parikkalan ja Simpeleen osuuspankit ovat käynnistäneet syksyn aikana selvitystyön mahdollisesta yhdistymisestä. Palvelujen tulevaisuudesta pienemmissä kunnissa ei ole neuvoteltu.

— Konttoriverkosto ei ole vielä ollut asialistalla, mutta ymmärrämme toki paikallisen palvelun merkityksen, sanoo Etelä-Karjalan osuuspankin toimitusjohtaja Petri Krohns.

Tarkoituksena on selvittää maakunnallisen osuuspankin tarpeellisuus ja hyödyt. Selvitystyö voi myöhemmin johtaa kaikkien pankkien yhdistymiseen. Ainoana maakunnan osuuspankkina Lemin osuuspankki jää selvityksen ulkopuolelle.

— Olimme mukana keskusteluissa, mutta päätimme jäädä pois. Tässä vaiheessa jatkamme Lemin osuuspankkina. Jos tilanteet muuttuvat, asiaa voidaan kastoa uudelleen, sanoo toimitusjohtaja Ilkka Martikainen.

Yhdistymisestä keskusteltu aiemminkin

Aikataulua selvitykselle ei ole laadittu. Seuraavan kerran osuuspankkien johto tapaa tammikuussa.

Yhdistymisestä on keskusteltu Etelä-Karjalassa aikaisemminkin, mutta yhteistä selvitystä ei ole aiemmin tehty. Savitaipaleen ja Etelä-Karjalan osuuspankin yhdistymistä selvitettiin muutama vuosi sitten.

Hallitukset esittivät yhdistymistä, mutta Savitaipaleella edustajista ei esitystä tuolloin niellyt.

Yhdistymisselvityksen taustalla ovat pankkimaailman muutokset.

Asiakkaiden käyttäytyminen ja palvelutarpeet ovat muuttuneet. Myös pankkeihin kohdistuva sääntely on muuttunut ja kiristynyt. Lisäksi koko finanssiala on uudenlaisessa kilpailutilanteessa, kun perinteisen pankkitoiminnan rinnalle on tullut useita erilaisia palveluita.

— Selvityksen tarkoituksena on tutkia parhaat vaihtoehdot asiakkaiden palvelutarpeiden tyydyttämiseksi pitkällä aikavälillä. Yksittäisen pankin kohdalla tämä on hallituksen vuosittaista ja jatkuvaa strategiatyötä. Olemme päättäneet, että strategiatyön tehostamiseksi teemme selvitykset yhdessä, sanoo Petri Krohns.

Selvitystyö on pankeille vapaaehtoinen prosessi ja yksittäinen pankki voi halutessaan luopua siitä.

Pienet pankit yhä ahtaammalle

Pankkisääntelyn lisääntyminen on tuonut pankeille uusia valvontatehtäviä, jotka lisäävät pankkien työtä. Samalla myös kulut kasvavat.

— Sääntelyn lisääminen rasittaa erityisesti pienempiä pankkeja, kun työmäärä ja byrokratia kasvavat. Lisäksi digitaalisuus on lisännyt kilpailua koko alalla, mutta se koskee kaikkia pankkeja, sanoo Luumäen osuuspankin toimitusjohtaja Mikko Purmonen.

Hänen mukaansa selvitystyö on tärkeä tehdä, oli lopputulos mitä tahansa.

— Toimintaympäristö muuttuu ja siihen on varauduttava. Selvityksen jälkeen tiedämme, miten asioihin pitää jatkossa suhtautua.

Kai Skyttä Savitaipaleen osuuspankki on mukana yhdistymisselvityksessä.

Mikäli selvitys johtaa esitykseen pankkien yhdistymisestä yhden lipun alle, päätökset tehdään itsenäisesti jokaisessa pankissa. Käytännössä hallitukset esittelevät pankkien vaaleissa valituille edustajistoille yhdistymistä ja ne tekevät lopulliset ratkaisut.

Simpeleen osuupankin kohdalla pankin asiakasomistajilla on viimeinen valta asiaan.

Oma konttori on arvossaan

Savitaipaleen osuuspankissa oli perjantaina pankkipäivä. Konttori pitää ovensa auki keskiviikkoisin ja perjantaisen, ja se näkyy. Aamupäivällä pienessä pankkisalissa oli tungosta.

Osa asiakkaista istui kärsivällisesti ja odotti vuoroaan. Raija Hyrkkäselle tulee sisällä kuuma ja hän palaa pihan puolelle odottelemaan parempaa hetkeä.

Pankkiasiansa hän on hoitanut useiden vuosikymmenten ajan Savitaipaleella.

— Sikäli mikäli minulla rahaa on ollut, ne ovat olleet tuolla, hän naurahtaa ja osoittaa konttorin ovea.

Hyrkkänen ei innostu pankkien yhdistämisestä.

— Mielelläni haluaisin pitää raha-asiani edelleen täällä omassa pankissa.

Paula Häkkinen pudistelee myös päätään kuultuaan yhdistymisaikeista. Hän on asunut Savitaipaleella kymmenen vuotta ja ollut koko sen ajan osuuspankin asiakas.

— Minä ajattelen huonoa sellaisesta. Savitaipaleella oleva oma pankki tärkeä. Nyt tulee pelko, että oma konttori häviää kokonaan, jos nämä yhdistetään.

Paavo Hiiva seuraa konttorin pihalla, kuinka pankin ovet käyvät yhtenään. Hän asuu Lemillä ja myös raha-asiat ovat Lemin osuuspankissa.

— Mutta tämä on ollut hyvä paikka, kun täältä voi hoitaa asiat samalla kun poikkeaa Savitaipalella. Toivottavasti se säilyy.