Lappeenranta jatkaa kouluruokailujen järjestämistä, vaikka suurin osa oppilaista on siirtynyt etäopetukseen. Keskiviikkoisessa tiedotustilaisuudessa opetusministeri Li Andersson kommentoi, ettei kunnilla ei ole velvollisuutta järjestää kouluruokailua niille lapsille, jotka opiskelevat kotona.

Koronaviruksen leviämisen vuoksi ruokailun järjestämistä kaikille oppilaille ei suositeltu, mutta tarpeen mukaan mitoitettuihin ruokailuihin hallitus suhtautui suopeammin.

Lappeenrannan opetustoimenjohtaja Mari Routti kertoo, että kaupunki tarkistaa kouluruokailujärjestelyt ja erityisen tuen piirissä olevien oppilaiden lähiopetuksen järjestämiseen liittyvät yksityiskohdat.

– Kouluruokailun osalta konsultoidaan Eksotea tartuntariskin osalta. Mikäli Eksote pitää nykyistä järjestelyä perusteltuna, sitä jatketaan. Toistaiseksi järjestelyt pysyvät voimassa. Kaupunki tarjoaa mahdollisuuden kouluruokailuun osallistumiseen tietyissä kouluissa, mutta huoltaja päättää siitä, osallistuuko lapsi kouluruokailuun, Routti sanoo.

Routti kommentoi ennen tiedotustilaisuutta, että kouluille on annettu ohjeistuksia ruokailujärjestyksiä varten. Hygieniaan ja käsien pesuun kiinnitetään huomiota, ja ruokaa ottaessa ja syödessä on pidettävä riittävä etäisyys muihin. Suositus on vähintään metri.

– Tietenkin tässä täytyy ottaa huomioon miten tilat sen mahdollistavat. Oma arvioni on, että koska ruokailijoita ei kouluittain ole hirveän suuria määriä, pystymme näillä järjestelyillä pitämään huolen siitä, ettei ruokailujen järjestäminen johda tartuntojen lisääntymiseen.

Tällä hetkellä Lappeenrannassa ruokailu järjestetään kaikissa niissä yksiköissä, joissa lähiopetusta järjestetään. Lisäksi mahdollisuus ruokailuun järjestetään Sammonlahden 7–9-luokkalaisten koulun kaltaisissa yksiköissä, joissa ei ole lähiopetusta, mutta vähintään kymmenen etäopetuksessa olevaa oppilasta on ilmoittautunut ruokailuun.

– Lähiopetuksen osalta linjasimme, että vaikka koulussa olisi vain yksi oppilas, joka tarvitsee lähiopetusta, se järjestetään omassa koulussa. Näin on esimerkiksi Korkea-ahon koulussa. Ajattelimme, että tässä tilanteessa ei ole järkevää ruveta muuttamaan opetuksen järjestämispaikkoja.

Oppilas voi halutessaan käyttää muiden koulujen ruokailupalveluita, jos omassa koulussa ruokailua ei järjestetä tai jos jokin toinen koulu on helpommin saavutettavissa.

Keskiviikkona ruokailuun oli ilmoittautunut noin 550 oppilasta. Lisäksi kouluilla ruokailevat esimerkiksi lähiopetukseen osallistuvat opettajat.

– Määrät ovat pienimuotoisia siihen verrattuna mitä ne normaalisti ovat. Päivähoidon lukemista emme ole vielä kuulleet, mutta niissäkin on todennäköisesti Lappeenrannan alueella pudotusta, kertoo Saimaan tukipalvelut Oy:n ruokapalvelujohtaja Elina Särmälä.

Koska oppilaiden siirtyminen epäopetukseen on tapahtunut nopeasti, tilanteesta on aiheutunut ruokapalveluille jonkin verran hävikkiä. Särmälän mukaan tilaukset joukkoruokailuja varten tehdään hyvissä ajoin, eikä esimerkiksi kaikkia elintarviteollisuudelta tehtyjä tilauksia ole pystytty perumaan tai vähentämään.

Ennen kuin tilanne tasaantuu, hukkaan menee joitain tuoretuotteita, joita ei voida pakastaa. Osa on pystytty käyttämään hyödyksi toisaalla.

– Olemme vieneet kaikkea mahdollista, mitä olemme voineet viedä, esimerkiksi Eksoten hoitolaitosten keittiöihin.