Lappeenranta pääsi finaaliin Euroopan vihreimmän kaupungin Green Leaf Award -kisassa

Lappeenrannan kaupunki kisaa EU komission European Green Leaf 2020 Award -kisassa, jonka voittajaksi valitaan menestyksekästä ympäristöpolitiikkaa ja toimia harjoittava alle 100 000 asukkaan kaupunki.

Samaa titteliä havittelevat myös Limerick Irlannista sekä Meclehen Belgiasta.

—Mahtavaa, tämä oli hieno uutinen! Yhteinen työmme tuottaa tuloksia, iloitsee Lappeenrannan kaupungin ympäristöjohtaja Ilkka Räsänen Lappeenrannan kaupungin torstaina julkaisemassa tiedotteessa.

Kilpailussa kuusi aihealuetta

Kilpailun kuusi aihealuetta ovat ilmasto ja energia, jätehuolto ja kiertotalous, ilmanlaatu ja melu, luonto ja luonnon monimuotoisuus, vesihuolto sekä kestävä liikenne.

Osallistujakaupunkien tapoja hoitaa ympäristöasioitaan tarkastellaan yksityiskohtaisesti.

Lappeenrannalla on paljon esimerkkejä, joita esitellä tuomaristolle.

Lappeenranta on onnistunut laskemaan kasvihuonepäästöjä 46 prosenttia vuosien 1990-2017 välillä. Esimerkkejä uusiutuvan energian ja energíateknologian parista on paljon.

— Myös jätteiden hyötykäyttöaste ja muovinkeräys etenevät hienosti. Vesistöjen kunnostamisessa on tehty paljon työtä koko alueella, Räsänen luettelee Lappeenrannan vahvuuksia.

Työtä ilmanlaadun eteen ei ole unohdettu. Kevään pölyn määrä on vähentynyt katujen kunnossapidon parannusten vuoksi.

Tuomaristo esittää tarkentavia kysymyksiä

Kilpailun seuraavassa vaiheessa osallistujat vastaavat tuomariston tarkentaviin kysymyksiin ja tekevät tuomariston toivomia tehtäviä.

Lappeenrannassa on luonto lähellä. Kaupungin asukkailla on monia mahdollisuuksia päästä luontooin ja uuden Rantaraitin suosio on esimerkki tästä.

Työ vihreän kaupungin eteen jatkuu yhä, Räsänen huomauttaa.

— Olemme vasta puolimatkassa. Meluntorjunta-, kiertotalous- ja luontoasioissa on paljon vielä tekemistä. Myös uuden jätevedenpuhdistamon rakentaminen on taas uudessa vaiheessa.