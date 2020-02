Lauritsalassa murtauduttu baariin ja viety vähäinen määrä alkoholia, Joutsenossa varastettu työpajasta rahaa

Karjalantiellä Lauritsalassa olevaan baariin on murtauduttu varhain perjantaiaamuna. Murto on tehty aamulla kuuden aikaan.

Kaakkois-Suomen poliisin mukaan sisälle liikkeeseen on menty rikkomalla ikkuna.

Baarista on varastettu muutamia pulloja alkoholia. Poliisi tutkii tekoa varkautena.

Joutsenossa murto työpajaan

Myös Joutsenossa on tehty murto loppuviikosta. Saimaantie 23:ssa sijaitsevaan työpajaan on menty sisälle rikotusta ikkunasta. Murto on tehty torstaina tai perjantaina 6.-7. helmikuuta.

Sisällä työpajassa tekijä on penkonut kaappeja ja saanut vähäisen määrän rahaa. Poliisi tutkii tekoa varkautena.

Kaakkois-Suomen poliisi toivoo tapauksiin liittyviä silminnäkijähavaintoja sähköpostilla tai puhelimitse. Havaintoja voi ilmoittaa osoitteeseen rikostorjunta.etela-karjala@poliisi.fi tai puhelimitse arkisin numeroon 0295 414 600.