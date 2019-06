Lappeenrannan Kourulan Ukkopuistoon kaavailtu päiväkotikoulu-ratkaisu sai yllättävän käänteen maanantaisessa kaupunginvaltuuston kokouksessa.

Äänin 34 — 15, yksi tyhjä, valtuusto päätti, että asia palautetaan kaupunginhallitukseen uuteen valmisteluun. Kaupunginhallitus oli esittänyt yksimielisesti, että valtuusto hyväksyisi kaavan, jonka mukaan päiväkotikoulu sijoitetaan Ukkopuistoon lähelle lentokenttää. Toinen vaihtoehto olisi ollut Kourulan aluekeskus.

Tyhjää tilaa olisi helpompi hyödyntää aluekeskuksessa kuin omakotiasutuksen keskellä Ukkopuistossa. — Joonas Grönlund

Esityksen uudesta valmistelusta teki kokoomuksen ryhmäjohtaja Joonas Grönlund (kok.).

Grönlund perusteli uutta valmistelua sillä, että lasten määrä vähenee jopa arvioitua enemmän, ja tyhjää tilaa saattaa jäädä kaupungin käsiin.

— Tyhjää tilaa olisi helpompi hyödyntää aluekeskuksessa kuin omakotiasutuksen keskellä Ukkopuistossa, totesi Grönlund.

Keskustan ryhmäjohtaja Jouni Kemppi ilmoitti keskustan valtuustoryhmän kannattavan Grönlundin esitystä.

Demariryhmälle esitys tuli puun takaa

Äänestyksessä ilmeisen äimistynyt demariryhmä pysyi kaupunginhallituksen esityksen takana, kuten jokunen kokoomuksen edustajakin.

Sosialidemokraatit kertoivat Grönlundin esityksen tulleen heille puun takaa.

— Ryhmämme ei tiennyt tuosta uudesta esityksestä mitään — mielenkiintoista, totesi Harri Iljin (sd.) Etelä-Saimaalle.

Minna Mänttäri Ukkopuiston lähiasukkaat ovat vastustaneet päiväkotikoulun sijoittamista Ukkopuistoon. Arkistokuvassa vastustajista takarivissä vasemmalta oikealle Pertti Sarkomaa, Esa Torikka, Pekka Himmi, Hannu Roiha, Ulla Himmi, Henry Hatakka, Seppo Muukkonen, Eija Hjelman, Arvi Seppänen, Antti Byckling ja Niilo Byckling sekä Sandra-koira, Piia Koskinen, edessä Lilli, Minni ja Annu Koskinen.

Kokouksen jälkeen kaupunginhallituksen puheenjohtaja Risto Kakkola (sd.) arveli, että joka tapauksessa on hyvä selvittää lapsimäärän muutoksen vaikutus tilatarpeisiin.

Alun perin päiväkotikoulun piti valmistua ensi vuonna, mutta kaavoitus on ollut poikkeuksellisen ristivetoista. Alkujaan myös kaavoittaja esitti paikaksi Kourulan aluekeskusta.

Velan kasvu pakottaa pistämään isoja investointeja uuteen harkintaan

Tilinpäätöskeskustelussa nousi esiin lähivuosina uhkaava rapsakka velkaantuminen. Edessä on isoja investointeja, muun muassa kouluja, jätevedenpuhdistamo ja jäähalli.

Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Tuula Lindh (kok.) muistutti tulevasta 25 — 40 miljoonan euron vuosittaisesta lisävelkaantumisesta. Sen takia investoinneille olisi haettava vaihtoehtoja.

Ryhmäjohtaja Sanna Koskenranta (sd.) sanoi tulevien investointien vaativan tarkkaa harkintaa. Keskustan Jouni Kemppi vaati selvitystä siitä, miten isoimmat investoinnit vaikuttavat käyttötalouteen.

— Kustannusten on pysyttävä hallinnassa.

Marjatta Moilanen (kd.) totesi, että valtavia investointeja ollaan tekemässä samaan aikaan kun talouden epävarmuus kasvaa.

— Investointiohjelmaa on tarkasteltava ennakkoluulottomasti. On priorisoitava. Tehtävä, mikä on välttämätöntä ja kiireellistä. Onko esimerkiksi järkevää purkaa käyttökelpoisia rakennuksia ja rakentaa tilalle uutta?

Grönlund: Jätevesiä ei ainakaan Saimaaseen

Jätevesien mahdollinen laskeminen Saimaaseen kirvoitti jo kannanoton kokoomuksen ryhmäjohtajalta.

— On keksittävä mikä tahansa muu vaihtoehto kuin se, että puhdistetut jätevedet johdetaan Saimaaseen, linjasi Joonas Grönlund.

Grönlundin mielestä jätevesien huolellisesta puhdistamisesta huolimatta mielikuvissa Saimaa likaantuisi.

Vihreiden ryhmäjohtaja Virpi Junttila korosti, että olennaisinta on hakea tutkimusten perusteella parhaan puhdistustason tuova ratkaisu.

— Tätä puhdistusasiaa mietittäessä on syytä laittaa nyt ensin jäitä hattuun.