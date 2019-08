Oikeusasiamiehen tarkastuksen jälkeen Joutsenon säilöönottoyksikön eristyssellin tiloja on inhimillistetty. Sen sijaan kameravalvonta on hankala yhteensovittaa yksityisyyden suojaan. Lainsäädäntö saattaa olla ulkomaalaisia säilöönotettuja kohtaan syrjivä.

Joutsenon säilöönottoyksikön askeettisia ja sellimäisiä eristystiloja on sisustettu inhimillisemmiksi eduskunnan oikeusasiamiehen tekemän tarkastuksen jälkeen. Sen sijaan valvonnan ja yksityisyyden suojan yhteensovittaminen on osoittautunut hankalaksi. Kameravalvonta esimerkiksi suihkussa ja eristystilassa on lainmukaista, mutta oikeusasiamiehen mielestä erittäin ongelmallista yksityisyyden kannalta.