Yksityisissä kouluissa ja Lappeenrannan peruskoulun painotetuille luokille pääasiassa oman kunnan oppilaita — Eskarilainen Aamu Värri kävi lauantaina tutustumassa steinerkouluun Lappeenrannan yksityisiin kouluihin ja peruskoulun painotetuille luokille tulee vähän lapsia naapurikunnista. Aamu Värri kävi katsomassa steinerkoulua, jonka hän syksyllä aloittaa. Turo Ulvinen Aamu Värri (3. oikealta) kävi lauantaina tutustumassa steinerkouluun Lappeenrannassa. Mukana olivat myös isä Ahti Jaatinen-Värri, äiti Hanna Värri ja pikkusiskoTiiu.

Lappeenrantalainen Aamu Värri kävi lauantaina tutustumassa steinerkouluun. Nyt hän käy esikoulua steinerpäiväkodissa.

Värrin mielestä ajatus koulun aloittamisesta tuntuu kivalta.

Esikoulussa mukavinta on leikkiminen. Värri kertoo tekevänsä esimerkiksi vihko- ja kynätehtäviä, askartelua sekä sormivirkkausta.

— Nyt olemme aloittaneet kissamattoa.

Käsillä tekeminen ja asioihin perehtyminen jaksoissa miellyttävät steinerkoulussa, äiti Hanna Värri sanoo.

Myös se, että steinerkoulu on pieni ja ryhmät ovat pienempiä kuin tavallisessa koulussa, on hyvä asia.

— Sen pitäisi mahdollistaa yksilöllinen oppiminen, toteaa isä Ahti Jaatinen-Värri.

Huhtiniemen vieressä sijaitseva koulu on myös sopivasti vanhempien työmatkan varrella, eikä perheen kodista ole kuin parinkymmenen minuutin kävelymatka kouluun.

Steinerkoulu vaihtoehto lähikoululle

Useimmat lapset käyvät Aamu Värrin lailla peruskoulua omassa kotikunnassaan.

Steinerkoulussa on 150 oppilasta, joista kymmenen on lähikunnista. Myös toiseen yksityiseen kouluun eli Itä-Suomen kouluun Imatralle ja Lappeenrantaan tulee jonkun verran oppilaita lähikunnista. Lappeenrannan kaupungin koulujen painotetussa opetuksessa on nyt 20 ulkopaikkakuntalaista oppilasta.

Turo Ulvinen Sanna Suursalmi opettaa toiselle luokalle aikakäsitystä. Lauantaina Matias Nieminen (keskellä) ja Oliver Ojala piirsivät kellotaulun.

Steinerkoulun rehtori Eija Utti sanoo steinerkoulun olevan vaihtoehto lähikoululle. Steinerpedagogiikassa opetettavia asioita lähestytään kokonaisuutena. Draamaa käytetään opetuksessa kaikilla luokka-asteilla. Lisäksi viidennen ja kahdeksannen luokan opetussuunnitelmaan kuuluu näytelmän tekeminen. Samalla opitaan äidinkieltä, historiaa, käsitöitä, kuvaamataitoa ja musiikkia.

— Ideana on kasvattaa aloitekykyisiä, rohkeita ja luovia yksilöitä. Varmasti jokainen vanhempi haluaa lapsensa saavan koulusta sellaisia taitoja, joilla lapsi pärjää elämässään.

Ulkopaikkakuntalaisia otetaan, jos paikkoja jää

Lappeenranta valitsee painotettuun opetukseen ensisijaisesti lappeenrantalaisia oppilaita.

Kimpisen, Kesämäen, Lauritsalan ja Sammonlahden kouluissa on eri aineiden painotettua opetusta. Painotettuja linjoja tai luokkia on 11, ja tarjolla on esimerkiksi englantia, liikuntaa, musiikkia ja taideaineita.

Meille ei tule mitään lisälaskua siitä, että meillä on muiden kuntien oppilaita. — Mari Routti

— Jos paikkoja jää, voimme ottaa muiden kuntien oppilaita. Meillä ei ole mitään sitä vastaan, että oppilaita tulee muistakin kunnista, Lappeenrannan perusopetuksen opetustoimenjohtaja Mari Routti kertoo.

Lapsen asuinkunta maksaa Lappeenrannalle valtionrahoituksen yli menevät opetuksen kulut. Huoltajat maksavat tai järjestävät lapsen kuljetuksen koulun ja kodin välillä.

— Meille ei tule mitään lisälaskua siitä, että meillä on muiden kuntien oppilaita.

Steinerkouluun muilta paikkakunnilta tulevat oppilaat saavat koulun kautta seutulipun linja-autolla kulkemista varten, Eija Utti kertoo.

Monissa kodeissa mietitään nyt kouluasioita, sillä tammikuussa on haku moniin kouluihin ja painotettuihin opetuksiin. Lauantaina Lappeenrannan steinerkoulussa ja Itä-Suomen koulussa Imatralla ja Lappeenrannassa oli avoimet ovet.

Hakuaika Lappeenrannan kaupungin perusopetuksen painotettuun opetukseen sekä Itä-Suomen kouluun päättyy 30.1. ja steinerkouluun 12. helmikuuta.