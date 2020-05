Lappeenrannan kesän avajaisia ei vietetä tänä vuonna eikä kesäkonsertteja järjestetä, pop up-musiikki soi heinäkuussa

Lappeenrannan kaupunki etsii parhaillaan eri alojen esiintyjiä ja pieniä ryhmiä, joiden tarkoitus on tuoda eloa ja piristystä heinäkuiseen kaupunkiin.

Lappeenrannan kaupungin perinteistä kesän avausta kadunmaalauksineen ei tänä vuonna järjestetä. Myöskään kesäkonsertteja Lappeenrannan toreilla ja Hiekkalinnassa ei pidetä kesä- eikä heinäkuussa.

Esimerkiksi Satamatorilla on perinteisesti kuultu kesäkonsertteja, ja paikalle on kauniina päivinä saattanut kokoontua runsaasti väkeä. Myös torikaraoke on nauttinut suurta yleisösuosiota, mutta nyt sitäkään ei voida ainakaan kesä- eikä heinäkuussa toteuttaa.

Erilaisia pop up -esityksiä etsitään

Tämä ei silti tarkoita, etteikö Lappeenrannassa voisi kesän aikana törmätä musiikkiesityksiin.

– Heinäkuussa kokeilemme viikonloppuisin järjestettäviä pop up -henkisiä nopeita esityksiä Lappeenrannan toreilla, aukioilla ja puistoissa, tapahtumatuottaja Karri Heino kertoo.

Ideana on, että esityksistä ei tiedoteta etukäteen niin, ettei paikalle kokoonnu liian suurta määrää yleisöä.

– Käytännössä pop up -esitys voi olla esimerkiksi lyhyt tanssinumero tai bändi esittämässä jokusen biisin.

– Etsimmekin nyt heinäkuun lauantai- ja sunnuntaipäiville esiintyjiksi musiikki-, tanssi-, sirkus- tai muiden taiteenalojen kokoonpanoja, joiden koko on yhdestä kolmeen henkeä. Yksi esiintymiskerta koostuu kolmesta samana päivänä toteutettavasta pop up -esityksestä.

Heino toivoo, että kesäkonsertit ja muut tapahtumat, kuten torikaraoke tai kesätaiji voitaisiin toteuttaa edes elokuussa.

– Elokuun osalta varsinainen päätös konserttien ja tapahtumasunnuntaiden järjestämisestä tehdään kuitenkin vasta myöhemmin sen jälkeen, kun loppukesää koskevat mahdolliset rajoitukset ovat tiedossa ja varmistuneet.