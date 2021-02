Tänne voivat vaikka kylän miehet kokoontua katsomaan jääkiekkoa, nauraa ruokolahtelainen Martti Asikainen.

Kyse on entisestä Tarkkolan koulusta, jota kylän väki on pistänyt porukalla kuntoon. Nyt nykyisen kylätalon alakerta alkaa olla valmis: helmikuun ensimmäisellä viikolla sinne asennettiin vielä keittiön kaappeja ja laatoituksia.

Kyläläiset ostivat Tarkkolan entisen koulun kunnalta 15. huhtikuuta 2019. Koulu vaihtoi omistajaa eurolla.

– Saimme tälle projektille 40 000 euroa Kärki-Leader -rahoitusta. Omarahoituksesta ja talkootyöstä on kertynyt toinen mokoma. Ilman tätä rahoitusta talo olisi kyllä jäänyt remppaamatta, Asikainen kertoo.

Piia Kaskinen Onpas tämä imuri nyt ujo, ei meinaa tulla pakkauksesta ulos, miettivät Leevi Haaparanta (vas.) ja Jorma Koskinen.

Lisäksi kunta on myöntänyt kyläläisille rakennuksen ylläpitorahaa kolmen vuoden ajaksi.

Rossipohja jouduttiin avaamaan monesta paikkaa

Muutama yllätys on matkalle mahtunut. Esimerkiksi sähkötyöt. Nykyiset säädökset eivät oikein taivu hyväksymään sellaisia sähkösäätöjä, jota koululle oli aikoinaan tehty.

– Lisäksi tässä talossa on rossipohja, ja se oli osittain romahtanut. Jouduimme avaamaan rakennuksen alapohjan monesta paikkaa, etenkin vesipisteiden luota.

Työt jatkuvat vielä – ja hankeaikaakin on vielä tämän vuoden loppuun saakka.

Myös pihatyöt ovat osin vielä kesken. Talkoolaisten on muun muassa tarkoitus remontoida sieltä löytyvä pihasauna.

Piia Kaskinen Talkoolaisten ydinporukkaa: Anna-Leena Rita (vas.) Jorma Koskinen, Leevi Haaparanta ja Martti Asikainen entisessä 3-6 -luokkalaisten luokassa.

Talkoissa on rehkinyt noin viiden hengen ydinporukka. Isommissa töissä – kuten juuri lattian purkamisessa – on ollut mukana toinen mokoma väkeä.

– Mutta etenkin nyt korona-aikana olemme koittaneet olla varovaisia. Sen takia täälläkin on pyörinyt aika pitkälti vain samat talkoolaiset.

Toivottavasti esimerkiksi kevään isoihin pihatalkoisiin voisi jo ottaa enemmänkin väkeä.

Muutamat ryhmät ovat koululla jo päässeet kokoontumaan, sillä isoissa luokkatiloissa turvavälit on helppo pitää. Sen suuremmin kylätaloa ei ole vielä ryhdytty markkinoimaan. Markkinoinnin aika on sitten, kun korona on ohi. Tarkoituksena on kuitenkin vuokrata taloa myös ulkopuolisille.

– Täällä kylällä ei ole esimerkiksi toista sellaista kokoontumistilaa, jonka keittiössä voisi itse laittaa ruokaa.