Jättipalsami on levinnyt Lappeenrannassa merkittävästi muutaman vuoden aikana — kaupunki kutsuu nyt kuntalaisia kitkemistalkoisiin

Lappeenrannan kaupunki on laajentanut tänä kesänä vieraslajien turjuntaa. Kaupunki on torjunut jättiputkia oman torjuntatiimin avulla vuodesta 2010, mutta nyt toimintaa on laajennettu erityisesti jättipalsamin osalta. Tänä kesänä on aloitettu vieraslajiprojekti, johon myös kuntalaisia pyydetään osallistumaan.