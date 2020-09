Hävikkimehua tekevälle imatralaiselle Thrstylle sopimus Keskon keskusvaraston hävikkihedelmien, -vihannesten ja -marjojen mehustuksesta

Imatralainen kauppojen ylijäämähedelmistä mehua tekevä Thrsty on uuden edessä. Yritys on tehny Keskon kanssa sopimuksen siitä, että se puristaa mehuksi K-ryhmän keskusvaraston hävikkihedelmät, -vihannekset ja -marjat.

Hyvis-tuotenimellä markkinoitavat hävikkimehut tulevat K-ruokakauppoihin lokakuussa.

– Mehustettavat määrät ovat meille vielä täysi arvoitus, kertoo yrittäjä Teemu Laine.

Thrsty on tehnyt hävikkihedelmistä Thrsty-mehua nyt vajaan kahden vuoden ajan. Vuoden ajan Laine kiersi ympäri Etelä-Suomea keräämässä kaupoista mehustettavaa.

– Paljon on töitä tehty. Tämä tuntuu luontevalta jatkumolta sille. Toiminta jalostuu.

Thrsty-mehu osoitti Laineen mukaan myös sen, että hävikkimehulle on kysyntää.

– Nyt asia tuntuu olevan vielä paljon enemmän esillä ja ihmiset tiedostavampia kuin pari vuotta sitten.

Minna Mäkinen Laineet aloittivat mehunteon viisi vuotta sitten, elokuussa 2015 Virasojalla. Imatran tuoremehu toimii edelleen ja mehustaa syksyisin kotitalouksen omenia ja marjoja. Arkistokuvassa Mari Laine.

Kaksi työntekijää on jo

Thrsty neuvotteli Keskon kanssa hävikkimehun tekoa koskevasta sopimuksesta jo alkuvuonna, mutta sitten tuli korona ja sotki aikataulut. Thrstyn Teemu Laine, Mari Laine ja Juuso Lindqvist saivat neuvottelut maaliin elokuussa.

Thrsty järjestää itse hävikkituotteiden kuljetuksen Imatralle. Kesko toimittaa valmiit Hyvis-mehut kauppoihin.

Tuotevalikoimaan tulee sekä sekamehuja että yksittäisistä hedelmistä tai marjoista tehtyjä mehuja.

– Aina sen mukaan, mitä hävikkituotteita meille tulee. Pullon etiketissä on aina merkintä, mitä se sisältää, Teemu Laine kertoo.

Thrstylle on palkattu jo ensimmäinen työntekijä ja toinen on aloittamassa.

– En usko, että tullaan jatkossa tälläkään porukalla pärjäämään.

Minna Mäkinen Mehuntekolaitteisto ja myös -paikka on vaihdettu tämän syyskuussa 2017 otetun kuvan jälkeen uusiin.

Maistatuskin työllistää

Hyvis-mehun lanseeraus merkitsee sekin paljon työtä.

– Meidän on lähdettävä sinne, missä asiakkaat ovat. Heille on kerrottava, mistä Hyvis-mehuissa on kysymys.

Laineella on myönteisiä kokemuksia aiemmista Thrsty-mehun maistatustapahtumista.

– Se on 45 minuuttia ja kaikki mehut on myyty.

Thrstyn naapurina Tienhaaranmäen entisessä Siwassa toimii Jävla Sås Bolag. Se tekee tomaattimurskaa samalla periaatteella kuin Thrsty mehua.

– Imatra voitaisiin lanseerata Suomen hävikkipääkaupunkina, nauraa Laine.