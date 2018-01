Liikenneonnettomuuksien määrä väheni koko maassa, myös Etelä-Karjalassa — ”Kehno kesäsää todennäköisesti piti monet kaksipyöräiset tallissa” Etelä-Karjalassa liikenneonnettomuuksissa kuoli viime vuonna kuusi henkilöä. Tuuli Koivisto Moottoripyöräonnettomuuksia sattui viime vuonna 10. Määrä on vähäisin viiteen vuoteen.

Liikenneonnettomuuksien ja niissä menehtyneiden määrä väheni vuonna 2017. Tutkijalautakunnat tutkivat viime vuonna 208 kuolemaan johtanutta tieliikenneonnettomuutta. Onnettomuuksissa kuoli 226, mikä on 14 prosenttia edellisvuotta vähemmän. Onnettomuuksien määrä on tutkintahistorian pienin, kerrotaan Onnettomuustietoinstituutista.

Suurin yksittäinen syy hyvään tulokseen on moottoripyörä- sekä jalankulku- ja pyöräilyonnettomuuksien määrän väheneminen. Kuolemaan johtaneet pyöräilyonnettomuudet vähenivät jopa 32 prosentilla. Liikennekäytössä olevien mopojen ja moottoripyörien kanta on pienentynyt viime vuosina.

— Lisäksi kehno kesäsää todennäköisesti piti monet kaksipyöräiset tallissa, jolloin näitä ajoneuvoja oli myös liikkeellä huomattavasti vähemmän, arvioi OTIn yhteyspäällikkö Tapio Koisaari tiedotteessa.

Henkilöautoilijoiden aiheuttamia onnettomuuksia tapahtui viime vuonna 22 vähemmän kuin vuonna 2016.

Onnettomuuksien määrä pieneni lisääntyvästä liikenteestä huolimatta

Viime vuonna Etelä-Karjalassa tapahtui kuolemaan johtaneita liikenneonnettomuuksia kuusi, mikä on puolet vähemmän kuin edellisvuonna. Onnettomuuksissa menehtyi kuusi, mikä on seitsemän vähemmän kuin edellisvuonna. OTIn mukaan satunnaisvaihtelu alueellisissa onnettomuusluvuissa on kuitenkin suurta.

— Hyvä taloustilanne lisää usein liikenteen määrää, joten todennäköisesti myös viime vuonna liikennesuoritteet olivat kasvussa. Tästä huolimatta onnettomuuksien määrä väheni, mitä voidaan pitää hyvänä saavutuksena, Koisaari toteaa.

Suistumisonnettomuudet olivat yleisin onnettomuustyyppi. Niitä oli 74, eli 44 prosenttia kaikista kuolemaan johtaneista moottoriajoneuvo-onnettomuuksista. Onnettomuustietoinstituutin mukaan määrä on varsin tyypillinen verrattaessa aikaisempiin vuosiin. Sen sijaan kohtaamisonnettomuuksia tapahtui vähiten viiteen vuoteen.

Autot yhä turvallisempia

Autojen turvallisuuskehitys on ottanut jälleen pienen askeleen eteenpäin. Vuonna 2017 liikennekäytössä olleet henkilöautot olivat hieman edellisvuotta turvallisempia. Onnettomuustietoinstituutin mukaan aktiivisen turvatekniikan, kuten ajonvakautuksen, pitäisi näkyä selvimmin suistumisonnettomuuksien vähenemisenä.

— Tulevaisuudessa turvallisuuden parantamisessa tehokkainta on pyrkiä välttämään onnettomuuksien syntyä, Koisaari summaa.