Imatran kaupunginvaltuuston maanantainen kokous alkoi harvinaisella tavalla: spontaaneilla ilonpurkauksilla ja aplodeilla.

Syynä oli tuore Imatran uusi kesäfiilis -markkinointivideo, joka esitettiin valtuutetuille ilmoitusasiana, ennen syvempiin vesiin sukeltamista.

Tuore video löytyy muun muassa kaupungin nettisivujen kautta.

Eikä tässä vielä kaikki: tekeillä on myös vastaavanlainen myös Imatran talvikaudesta.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi suurimman osan kokouksen asioista sen suuremmitta mutinoitta. Illan vilkkaimman keskustelun valtuutetuissa kirvoitti asiakohta ”Liikkumisen uudistaminen Etelä-Karjalan alueella -hankkeen omarahoitusosuus”.

"Hieno juttu, mutta tarvitsee lisää aikaa ja rahaa"

Hankkeen tarkoituksena on kehittää digitaalista ympäristöä Etelä-Karjalan kuntien ja sairaanhoitopiirin maksamien kuljetusten ympärille. Lisäksi se pyrkii edistämään älykkääseen joukkoliikenteeseen liittyvän osaamisen syntymistä, sekä luomaan asian tiimoilta mahdollisuuksia uudenlaiselle yritystoiminnalle.

Käytännössä tämä voi tarkoittaa esimerkiksi koulukyytien järjestämistä entistä taloudellisemmin, tai sellaista joukkoliikenteen lippua, joka käy monissa erilaisissa kulkuvälineissä.

Hanke on hyvä ja kannatettava, ja on hienoa että Imatra on ennakkoluulottomasti lähtemässä siihen mukaan, moni valtuutettu kommentoi.

— On mahdollista saada täysin uusi ja toivottavasti toimiva systeemi meidänkin kuljetuksiin, totesi Sanna Prior (kok).

Kannustavien puheenvuorojen lisäksi useampikin valtuutettu toi esiin huolensa siitä, etteivät liikkumispalvelujen kelkasta jää ne, jotka eivät digipalveluja käytä — esimerkiksi vanhukset ja vammaiset.

Osa valtuutetuista epäili myös hankkeen kunnianhimoista aikataulua.

— Tämä on tekemisen arvoinen juttu, mutta tälle hankkeelle tarvitaan lisää aikaa ja lisää rahaa, totesi Antero Lattu (sd.).

Imatran kaupunginvaltuusto päätti sitoutua hankkeen edellyttämään 180 000 euron omarahoitusosuuteen. Rahoitus jakautuu kolmelle vuodelle.