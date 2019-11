Etelä-Karjalan museo mukana Saimaa-ilmiö -näyttelyssä — Ideoita ja infoa itäsuomalaisten yhteisponnistuksesta väläytellään Nuijamiehessä keskiviikkona

Etelä-Karjalan museo on mukana Suomen suurimmaksi näyttelyksi suunnitellussa Saimaa-ilmiössä. Saimaa-ilmiö on itäsuomalaisten museoiden yhteisponnistus, joka jakautuu neljän maakunnan eri museoihin ja on isosti esillä verkossa.



Saimaa-ilmiö on suurimmillaan vuonna 2026, mutta jo vuoden alussa se näkyy valtakunnallisessa Finna-hakupalvelussa, johon rakennetaan alueen museoiden digitaaliset aineistot ja kokoelmat kokoava Saimaa-ilmiö Finna.

Näyttelykokonaisuus liittyy Saimaa-ilmiö 2026 -kulttuuripääkaupunkihankkeeseen. Savonlinna hakee yhdessä Itä-Suomen maakuntien ja keskuskaupunkien kanssa Euroopan kulttuuripääkaupungiksi vuodeksi 2026.



Saimaa-ilmiö alkoi hahmottua Punkaharjulla järjestetyssä tapaamisessa viime viikolla, kun museoiden väki mietti miten museoyhteistyötä voitaisiin kehittää ja museoalan profiilia nostaa alueella.

Etelä-Karjalan museon lisäksi projektissa on mukana muun muassa Suomen metsämuseo Lusto ja Savonlinnassa toimiva Saimaan luonto- ja museokeskus Riihisaari sekä useita museoita Mikkelistä ja Kuopiosta ja Varkaudesta.



Ensimmäiseen etappiinsa eli rahoituksen hakuvaiheeseen edenneestä Saimaa-ilmiö-hankkeesta järjestetään myös kaikille avoin info- ja ideointitilaisuus Lappeenrannassa Kulttuuritila Nuijamiehessä keskiviikkona 27.11. kello 16.15–18.