Apua suorapuheiselta naapurilta vai sittenkin ruukkukukista? Puutarhaliiton Timo Taulavuori antaa vinkit pihan pikaehostukseen

Heinäkuun ensimmäisenä sunnuntaina pääsee taas ihastelemaan suomalaisia kotipihoja. Jokavuotisessa Avoimet puutarhat -tapahtumassa lienee luvassa jälleen toinen toistaan lumoavampia ja myös hiotumpia kohteita.

Jos oma puutarhatyyli on laiskanpulskea ja pihan pikaehostus kiinnostaa, Puutarhaliiton toimitusjohtaja ja tapahtumavastaava Timo Taulavuori vinkkaa muutaman kikan.

Lue siis, miten virität pihasi vieraskoreaan kuntoon kohtuullisen pienellä vaivalla.

Hurmaa ruukkukukilla

Taulavuori kehottaa pihan omistajaa ensimmäisenä katsomaan puutarhaa niin kuin ulkopuolinen sitä katsoisi.

– Kun ihminen tulee pihaan, hän kiinnittää heti huomiota sisääntuloon ja etupihaan, joka on niin sanottua premium-aluetta. Näihin paikkoihin kannattaa tuoda ruukkukukkia ja amppeleita, ne antavat yllättävästi väriä.

Taulavuori kannustaa kokoamaan ruukkuistutuksen itse.

– Hanki iso ruukku, istuta keskelle jotakin korkeaa ja sen ympärille matalaa. Silloin näyttää siltä, että istutus on ollut paikallaan pitkään.

Jos pihassa on istumapaikka, omistajan on hyvä istahtaa alas ja katsoa, millainen on näkymä. Onko silmien edessä se rumin puukasa tai vaikka peräkärry?

– Siihenkin paikkaan voi miettiä tilalle helppoa istutusta. Esimerkiksi isokokoinen havupensas, vaikka tuija, näyttää hyvältä heti ja myös ympäri vuoden.

Hän huomauttaa, että vuosien mittaan oma silmä sokeutuu puutarhan ilmeelle. ”Konsulttikierrokselle” kannattaa pyytää vaikka suorapuheinen naapuri.

Juha Poutanen Lasten trampoliinille on hyvä löytää pihalta oma paikka.

Selkeytä pihan toiminnot

Taulavuoren mukaan pihan eri toimintoja on hyvä rajata selkeästi omille alueilleen.

– Usein esimerkiksi lapsiperheiden pihoissa on kaikenlaista joka puolella. Kannattaa siirtää trampoliini tiettyyn nurkkaan ja grillipaikka aivan toiseen.

Pihaan kuin pihaan kertyy helposti liikaa yksityiskohtia, kuten patsaita, työkaluja ja kaikenlaista puoliruosteista tilpehööriä. Ne, jotka eivät suoranaisesti vaadi paraatipaikkaa, kannattaa rajata niin sanottuun romupaikkaan.

– Kyllä pihassa voi olla yksi tällainen epämääräinenkin alue.

Samoin pihassa voi olla niin sanottu rötypuutarha. Taulavuori tarkoittaa sillä pientä aluetta, jossa luonto saa rehottaa. Se on ekoteko.

Jos pihanäkymä on kuitenkin kasvamassa umpeen, kannattaa tarttua sahaan ja kirveeseen ja poistaa hurjaksi levinneet ja venyneet kasvit.

Siisti haravalla, lapiolla ja sanomalehdillä

Puutarhan yleisilmettä siistii yllättävän paljon se, että haravoi pihakäytävän. Taulavuori vinkkaa, että lisäksi nurmikon reunat kannattaa kantata eli suoristaa terävällä kuokalla tai lapiolla.

– Jos nurmikko menee miten sattuu, se pistää silmään. On parempi tehdä selkeät reunat.

Hurjat rikkaruohopöheikötkin voivat kiusata silmää. Niistä pääsee Taulavuoren mukaan eroon mukavalla vippaskonstilla: pensaiden ja perennojen juurelle voi levittää sanoteä, kastella sen ja levittää päälle valmista kuorikatetta.

Viimeinen silaus

Jos pihassa on pöytäryhmä, sään ja vuosien mahdollisesti elähdyttämät pinnat voi peittää sievällä pöytäliinalla.

– Siihen vielä kukkia ja vaikka vähän kattaustakin, kuten jokin vati ja lyhty. Silloin näyttää siltä, että tässä paikassa vietetään aikaa ja viihdytään.

Avoimet puutarhat -tapahtumaan voi ilmoittautua mukaan 7. kesäkuuta saakka.

Taulavuori korostaa, että osallistuvilta puutarhoilta ei missään tapauksessa edellytetä viimeisteltyä ilmettä.

– Perusperiaate on, että jokainen piha on omistajansa näköinen. Jollakin on ehkä puolivilli puutarha, joka voi silti olla mielenkiintoinen ja kaunis. Jollakin toisella taas on viimeisen päälle nypitty bonsai-puutarha. Tässä haetaan armeliaisuutta.

Taulavuoren mukaan on jopa suotavaa, että pihansa yleisölle avaavalla on meneillään jokin puutarhaprojekti. Sellainen voi herättää antoisaa keskustelua.