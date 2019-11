Elisa Tiilikainen tunnetaan Haloo Helsingin Ellinä, mutta Imatran seudulla hän saa olla oma itsensä — Mummola-matkoilla Tiilikainen käy Imatran kirpputoreilla ja kirjoittaa biisejä Saimaan rannalla: "Se on ollut minulle todella tärkeä paikka niin pienestä kuin muistan"

Haloo Helsingin Ellinä tunnettu Elisa Tiilikainen on Imatran seudulla oman kylän tyttö. Yksityisyyttään visusti varjeleva Tiilikainen kertoo, mitä suvun kotiseutu hänelle merkitsee.

Ääni on heleä, mutta samanaikaisesti sitä murtaa samettinen käheys. Se on useammalle tuttu kotimaista musiikkikenttää pitkään hallinneen Haloo Helsingin hiteistä, mutta tänä vuonna Elisa Tiilikainen, 29, on antanut sen kuulua aivan uudella tavalla.