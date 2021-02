Matkailuyrittäjä Kirsti Laine on välillä mätkinyt Putin-patsasta turhautuneena lattiaan – Matkatoimistotyö alkoi pienessä kioskissa Lappeenrannan linja-autoaseman montussa, mutta lopulta Laine huomasi päätyneensä laivanvarustajaksi

Kirsti Laineen matkatoimisto Saimaa Travel on joutunut jo vuoden pitämään ovensa kiinni, ja tulevaisuus on epävarma. Laine on kuitenkin tottunut pitkän uransa aikana siihen, että lopulta asiat aina järjestyvät.