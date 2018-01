Imatran vaarallisin katu saa viimein kevyen liikenteen väylän — Pyörätien alta pitäisi purkaa kaksi omakotitaloa ja neljä muuta rakennusta Kuusi rakennusta sijaitsee katualueella. Kaupunki selvittää niiden purkumahdollisuutta. Unohdettu ei ole myöskään haavetta niin sanotusta viidentien risteyksen kiertoliittymästä. Anu Pakarinen Paperharjuntien varressa asuvat Ritva Nyyssönen ja Veijo Immonen toivottavat pyörätien tervetulleeksi. Kapealla ja kumpuilevalla tiellä ajetaan kovaa, ja vaaratilanteita on säännöllisesti. Erityisen huolissaan pariskunta on pienten koululaisten turvallisuuden puolesta.

Liikennemäärien, ajonopeuksien ja kadun pituuden vuoksi Paperharjuntie on kärkiehdokas Imatran vaarallisemmaksi kaduksi, ainakin kun asiaa tarkastelee jalankulkijan kannalta.

Karhumäen viiden tien risteyksestä Mustalammelle vievä katu on kapea ja pitkä, yhteensä 2,4 kilometriä, ja kevyen liikenteen väylä puuttuu koko matkalta.

Tämä on selkeä liikenneturvallisuusriski, joka tiedostetaan Imatran kaupungintalolla piinallisenkin hyvin.

Kaupunki selvittää tänä vuonna myös toisen ikuisuushankkeen toteuttamista.

Paperharjuntien kevyen liikenteen väylän välttämättömyydestä on puhuttu vuosikaudet, mutta toteutus on tyssännyt aina samaan ongelmaan.

Osa Paperharjuntien omakotitaloista sijaitsee katualueella, aivan nykyisessä kadussa kiinni. Ajoradan rinnalla ei yksinkertaisesti ole kaikin paikoin tilaa kevyen liikenteen väylälle.

Kaupunki neuvottelee rakennusten purkamisesta

Päivi Pekkanen kertoo, että sopivaa hintatasoa haetaan muun muassa kiinteistövälittäjän ja myyntitilastojen avulla. Myös käyttötarkoitus vaikuttaa jonkin verran. Kun rakennus ostetaan purettavaksi, hintapaineet ovat pikemminkin alas- kuin ylöspäin.

Nyt Imatran kaupunki on kuitenkin tarttunut härkää sarvista.

Tavoitteena on selvittää katualueella sijaitsevien omakotitalojen ja talousrakennusten omistajien halukkuutta vapaaehtoisiin kauppoihin.

Tällaisia rakennuksia on yhteensä kuusi.

— Pyrimme vapaaehtoisiin kauppoihin. Kaksi omakotitaloa ja neljä talousrakennusta tulee katualueelle, ja ne olisi pakko purkaa, jos halutaan säilyttää Paperharjuntie normaalin levyisenä ja toteuttaa kevyen liikenteen väylä, kertoo Imatran kaupungininsinööri Päivi Pekkanen.

Ajoradan kaventamista ei suositella

Vaihtoehtoisena ratkaisuna tutkittiin mahdollisuutta osoittaa Paperharjuntien toinen ajokaista kevyen liikenteen käyttöön kaikkein ahtaimmissa paikoissa.

Näin vältyttäisiin kajoamasta asukkaiden rakennuksiin, mutta autoliikenne jonoutuisi, kun käytössä olisi vain yksi kaista.

Vaaranpaikkoja riittää.

Idea kuulosti hyvältä, mutta:

Pyörätien mahduttaminen Paperharjuntien varteen ei ole aivan yksinkertaista.

— Turvallisuuden kannalta tätä ei suositella pysyväksi ratkaisuksi, Pekkanen kertoo.

Jatkotoimet avoinna

Neuvottelut omistajien kanssa ovat alkuvaiheessa, eikä kaikkiin ole saatu vielä yhteyttä, kertoo asiaa hoitava kaupungingeodeetti Sini Pekkala.

Jatkotoimista päätetään, kun kaikkien kanssa on neuvoteltu.

Jos vapaaehtoisia kauppoja ei synny, kaupunki voi halutessaan käynnistää lunastusmenettelyn.

Sellaiseen ei ole turvauduttu miesmuistiin Imatralla. Kynnys lunastusmenettelyyn on hyvin korkea, ennakoi Päivi Pekkanen.

— En muista, milloin Imatralla on viimeksi lunastettu maata. Aina asioista on päästy yhteisymmärrykseen.

Sitä hän toivoo nytkin.

— Asia viedään lähiaikoina kaupunkikehityslautakuntaan keskusteltavaksi, Pekkanen sanoo.

Rakentaminen jaksotetaan kolmelle vuodelle

Kaikkiaan pyörätietä tullaan rakentamaan Paperharjuntien varteen 2,2 kilometriä.

Kustannusarvio on 1,4 miljoonaa euroa, josta 400 000 euroa on varattu tälle vuodelle.

Liikkeelle lähdetään kaikkein helpoimmasta osuudesta eli Joutsenonkadun risteyksestä lähtevästä Paperharjuntien alkupäästä, jossa on valmiiksi tilaa kevyen liikenteen väylälle.

Vaikeampaa on seuraavina kahtena vuonna.

— Urakka jaksotetaan kolmelle vuodelle. Toinen ja kolmas vaihe ovat haasteellisimmat, koska siellä tulee purettavia rakennuksia vastaan, Päivi Pekkanen sanoo.

Mahdollista on sekin, että aikataulu venyy, jos neuvottelut kiinteistökaupoista päättyvät umpikujaan. Mahdollinen lunastusmenettely voi tietää vuosien lykkäystä kevyen liikenteen väylän loppupään rakentamiseen.

"Erittäin hyvä juttu"

Paperharjuntien varressa asuvat Ritva Nyyssönen ja Veijo Immonen riemastuvat kuullessaan, että kevyen liikenteen väylän rakentaminen alkaa vihdoin tänä vuonna.

Se tulee ehdottomasti tarpeeseen, sillä kumpuileva, kapea tie on hyvin vaarallinen pyöräilijöille, lenkkeilijöille ja ennen muuta lapsille, pariskunta toteaa. Pienten koululaisten kulkemista joutuu seuraamaan sydän syrjällään, he kuvailevat.

— Täällä on 40 km/h nopeusrajoitus, mitä monikaan ei huomioi. Ajetaan liian kovaa. Vaaratilanteita ja läheltä piti -tilanteita sattuu.

Itsekin saa olla varovainen, koska tie on niin kapea, Nyyssönen kertoo. Ohi huristaneen linja-auton ilmavirta imaisi miltei mukaansa, kun hän oli hakemassa posteja.

Mitään virallista tietoa pariskunta ei ole pyörätien rakentamisesta vielä saanut. He olettavat, että pyörätie rakennetaan toiselle puolen katua.

— Jotain mittaushommia täällä on tehty.

Toinen ikuisuushanke vieressä

Budjetissa on 50 000 euroa Joutsenonkadun, Lempeenlietteentien ja Paperharjuntien eli ns. viidentien risteyksen liikenneturvallisuuden parantamiseen.

Risteys on yksi Imatran ongelmallisimmista.

Poikkeavat etuajo-oikeudet ja risteysalueen laajuus tekevät siitä vaikeasti hahmotettavan. Läheltä piti -tilanteita sattuu usein.

Viidentien risteykseen kiertoliittymä?

Risteykseen on esitetty vuosien saatossa useissa kuntalais-ja valtuustoaloitteissa kiertoliittymää, toistaiseksi tuloksetta.

Kiertoliittymän rakentamiseen ei ole varauduttu tämänkään vuoden budjetissa, tai myöhempien vuosien taloussuunnitelmassakaan. Hanketta ei ole silti haudattu, Päivi Pekkanen kertoo.

— Selvitämme tänä vuonna kiertoliittymän kustannuksia. Kun ne tiedetään, voidaan keskustella toteutuksesta.

Jotakin risteykselle pitää Pekkasen mukaan joka tapauksessa tehdä.

Pakko tulee Imatran koulupäätöksistä.

Kuten Paperharjuntien pyörätiessäkin, myös tässä tapauksessa on kyse Mansikkalan koulukeskukseen siirrettävien oppilaiden koulureittien turvaamisesta.