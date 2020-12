Kauneimmat joululaulut kajahtavat virtuaalisesti Lappeen Marian kirkosta sunnuntaina kello 16, mukaan tapahtumaan pääsee tämän jutun linkistä

Etelä-Saimaa lähettää Kauneimmat joululaulut -tilaisuuden suorana verkkosivuillaan sunnuntaina. Lähetyksen eli striimin avulla kuka tahansa voi osallistua joululaulutilaisuuteen. Kello 16 alkava lähetys tulee Lappeenrannasta Lappeen Marian kirkosta. Tilaisuudessa soittaa Rakuunasoittokunta.

Etelä-Saimaan lähetykseen pääset tästä linkistä. Striimiä voi seurata myös tilaisuuden järjestävän Lappeen seurakunnan Youtube-kanavalla suorana.

Rakuunasoittokunta kannustaa käyttämään avainsanaa #lauletaanyhdessä, jos tilaisuudesta julkaisee kotikatsomon tunnelmia sosiaalisessa mediassa.

Kai Skyttä Lappeen Marian kirkosta lähetetään Lappeenrannan suurin Kauneimmat joululaulut -tilaisuus sunnuntaina. Arkistokuva.

Huijareita liikkeellä verkkotapahtumissa

Kauneimpien joululaulujen siirtäminen verkkotapahtumiksi ei ole sujunut aivan ongelmitta muualla Suomessa.

Kirkon viestintä tiedotti torstai-iltana, että muualla Suomessa huijarit ovat kalastelleet joululaulutilaisuuksien katsojien luottokorttitietoja. Tietoja on kerätty aidolta näyttävällä Facebook-sivulla. Etelä-Saimaa ei koskaan kysy luottokorttitietoja Facebookissa tai muissa sosiaalisen median palveluissa. Kauneimmat joululaulut -lähetys on lehden normaalin käytännön mukaan maksuton tilaajille sekä niille, jotka ovat lukeneet enintään kolme juttua viikon aikana. Jos juttukiintiö on täysi, lehti tarjoaa omilla verkkosivuillaan mahdollisuutta koetilauksen tekemiseen. Tällöin tiedot kerätään lehden omilla verkkosivuilla osoitteessa esaimaa.fi suojatun yhteyden kautta.

Kauneimmat joululaulut-tilaisuuteen voi osallistua Etelä-Saimaan verkkosivuilla sekä Lappeen seurakunnan Youtube-kanavalla sunnuntaina 13.12. kello 16.