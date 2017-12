Transvestiitti Mimmi Makunen tyttöili vuosikaudet salaa hotellihuoneissa — Kaapista ulostulo johti avioeroon ja työttömyyteen, mutta toi mielenrauhan Arkistosta: Mimmi Makunen kertoo elämästään Lappeenrannassa. Minna Mänttäri Mimmi Makunen sanoo: Jos miehillä on putkiaivot ja naisilla tippaleipäaivot, niin meillä ”tiiteillä” ne on putkisyheröt. Ja hyvä näin.

Julkaisemme joulun pyhinä Etelä-Saimaan vuoden parhaita artikkeleita. Tämä juttu on julkaistu Etelä-Saimaassa 8.10.2017.

Mimmi Makunen huiskauttaa vaaleat kiharat pois kasvoiltaan ja suoristaa hameensa helmat. Pikaisella vilkaisulla näyttää, että siinähän istuu tyylikäs rouva.

Kun leidi alkaa jutella matalalla äänellä, pää kääntyy viereisessä pöydässä.

— Möyrin aamupäivällä traktorin ja kaivurin kanssa mökillä ojankaivussa. Auttelin naapuria, Makunen sanoo.

Hän kertoo, kuinka meikkasi ja laittautui haastattelua varten kotiin palattuaan. Silloin soi ovikello.

— Voi postipoika-parkaa, Makunen huokaa.

Paketissa tuli saranoita keittiöremonttia varten. Jakaja halusi kuittauksen henkilöltä, jolla on tavallinen suomalainen miehen nimi.

— Hän kyseli, että missä on tämä henkilö. Raukalta loksahti suu auki, kun vetäisin nimeni paperiin.

Oikeaa nimeään Makunen ei kerro tässä jutussa. Julkisuudessa hän on Mimmi Makunen.

Äidin asuihin kajoaminen kiellettiin

Kuvitelkaapa, että on Makusen syntymävuosi 1958, ja lappeenrantalaisen ravintolan pöydässä istuu naiseksi pukeutunut mies.

— Paikalle olisi soitettu poliisi ja palokunta, ja valkotakkiset miehet olisivat vieneet minut mielisairaalaan.

Transvestisuus luokiteltiin tuolloin mielenterveyden häiriöksi. Transvestiitti on mies tai nainen, joka eläytyy sisäisesti kumpaankin sukupuoleen ja jolla on tarve ilmaista toista sukupuolta ulkoisesti.

Asia oli niin outo, ettei Makusen kotona osattu suhtautua pikkupojan pukuleikkeihin. Makunen rakasti äitinsä vaatteita, etenkin sukkanauhaliivejä killukkeineen.

— Kun pääsin äidin mukana liivikauppaan, se oli ihan taivas.

Perhe kielsi poikaa kajoamasta äidin asuihin. Se jätti epämääräisen häpeän tunteen.

Marleena Liikkanen Kun reissutöissä olleen Mimmi Makusen työkaverit lähtivät vapaa-ajalla ryyppäämään, hän rentoutui hotellihuoneessa pukeutumalla kuten halusi.

Kiusaajat iskivät teninivuosina

Vuonna 1971 homoseksuaalisuus poistettiin rikoslaista. Samalla homoseksille asetettiin kuitenkin korkeammat suojaikärajat kuin heteroseksille. Voimaan tuli myös kehotuskielto, joka teki rangaistavaksi kaikenlaiset yllytykset homoseksuaalisuuteen.

Seksuaalivähemmistöjä ei näkynyt katukuvassa. Myös transvestisuudesta oltiin hipihiljaa.

Makunen oli tullut teini-ikään. Hän ei välittänyt joukkuelajeista eikä jätkäjoukoissa pyörimisestä, mutta pukeutui kuten kuka tahansa poika ja ihastui tyttöihin. Hänessä oli kuitenkin jotakin erilaista, ja sen kiusaajat vaistosivat.

— Jos jonkun päätä uitettiin vessanpöntössä, se olin minä. Kerran minua jopa kuristettiin kaulasta.

Aikuiset sulkivat silmänsä kaikelta kiusaamiselta.

Makunen oivalsi, että hän on erilainen tavalla, josta ei puhuta, eikä edes osata puhua.

— Ei ollut terminologiaa, ei sanoja.

Lankarullat tisseiksi ja pliseerattu hame päälle

Parikymppisenä Makunen päästi feminiinisyytensä ensi kertaa valloilleen. Silloinen tyttöystävä puki ja meikkasi nuorukaisen naiseksi. Makunen muistaa yhä tuon asun jokaista yksityiskohtaa myöten.

— Pliseerattu vaalea hame, vaaleansininen röyhelöpaita, lankarullat tisseinä.

Tyttöystävä otti Makusesta myös kuvia.

— Niitä katsoessa tuntui käsittämättömän hyvältä.

Makunen alkoi tyttöillä salaa. Hän osti kirpputoreilta mekkoja, puseroita ja hamosia. Sitten iski häpeä, ja hän hävitti hankkimansa vaatteet — mutta löysi itsensä taas pian kirppiksiltä.

Vuonna 1981 lääkintöhallitus poisti homoseksuaalisuuden sairauksien listalta. Transsukupuolisuus jäi sinne edelleen.

Makunen oli käynyt armeijan ja opiskeli insinööriksi. Valmistuttuaan hän pääsi töihin hyviin hommiin.

Hän rakastui ja meni naimisiin vuonna 1985.

— Olen täyshetero, Makunen huomauttaa.

Vaimolleen Makunen ei kertonut taipumuksestaan. Hän kuljetti peruukkeja ja pitsipöksyjä auton takakontissa, ja kaivoi ne sieltä esiin työreissuillaan. Makunen toimi työnjohtajana suurilla työmailla.

— Jäin hotellihuoneeseen rentoutumaan omalla tavallani, kun muut lähtivät ryyppäämään. Naiseksi pukeutuminen oli vastapainoa stressaavalle työlle.

Minna Mänttäri Mimmi Makunen on usein liikenteessä Lappeenrannan kulttuuririennoissa.

Psykologit transvestisuudesta ulalla vielä 1990-luvulla

Suomen transtukipiste perustettiin vuonna 1994. Makunen ei sinne rientänyt, vaan jatkoi kaksoiselämäänsä. Vuosi vuodelta se alkoi tuntua yhä raskaammalta.

— Kaapista ulos tuleminen on iso juttu. Siinä helposti korkokenkä lenksaa.

Setan toimintaan hän lähti mukaan salaa vaimoltaan vuonna 1999. Se avasi uuden maailman — Makunen pääsi kaltaistensa joukkoon.

Samana vuonna Suomi kumosi laista kehotuskiellon ja homoseksuaalisen seksin suojaikärajat yhtenäistettiin heterojen kanssa. Transvestisuus pysyi yhä kummajaisena.

— Setan toiminnassa huomasin, että psykologit ja psykiatrit eivät olleet saaneet koulutusta meidän asioihimme.

Makunen ryhtyi vertaistukikouluttajaksi.

Vaimo järkyttyi perin pohjin

Vuosituhannen vaihteessa Makusen henkinen painolasti kävi ylivoimaiseksi. Yhtenä aamuna hän ei jaksanut lähteä töihin. Henkistä romahdusta seurasi hoito- ja terapiajakso.

— Ymmärsin, että minun on pakko romuttaa kaappi.

Makunen halusi kertoa asiasta vaimolleen hellävaroen.

— Monta kertaa varasin juustoa ja viiniä kotiin ennen kuin sain kakistettua asian ulos.

Vaimo järkyttyi perin pohjin.

Suomalainen yhteiskunta jatkoi vapautumistaan. Eduskuntaan valittiin vuonna 2004 Oras Tynkkynen (vihr.) ensimmäisenä avoimesti homona kansanedustajana.

Makusen kotona ei vapauduttu. Vaimo odotti, että mies paranisi taudistaan.

— Hän sanoi, että lähtee, jos löytää jäljiltäni yhdetkin rintsikat.

Makunen ei osaa sanoa, miksi liitto jatkui vielä seitsemän vuotta, vaikka he molemmat voivat huonosti.

Ero astui voimaan vuonna 2008.

Yhden Lappeenrannan verran tiittejä Suomessa

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos poisti transvestisuuden sairausluokituksesta Suomessa vasta vuonna 2011. Samoihin aikoihin Mimmi Makunen alkoi kierrellä kouluissa puhumassa transvestisuudesta ja seksuaalisesta tasa-arvosta.

Uudistuneet yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolaki astuivat voimaan vuonna 2015. Syrjinnän kiellot laajennettiin koskemaan transvestiteetteja.

— Kyse ei ole ihan pikkuporukasta. Meitä on kuitenkin Suomessa sellaiset 70 000, eli yhden Lappeenrannan verran ihmisiä.

Viime vuonna voimaan astuneen uuden opetussuunnitelman nojalla peruskoulun pitää lisätä tietoa ja ymmärrystä sukupuolen moninaisuudesta.

— Suomalaisessa yhteiskunnassa on tapahtunut valtava transloikka viimeisten 15 vuoden aikana.

Niin pitkälle ei ole loikattu, että ulkonäkönormeja ravisuttava mies saisi töitä.

— Jos menen riviin raakattavaksi, niin vaikutus on sama, kuin jos naamani olisi vihreä.

Makunen on ollut työttömänä, vaikka hänellä on kaksi ammattikorkeakoulututkintoa ja pitkä ura takana niin johtotehtävissä kuin yrittäjänä.

Hän tietää kuitenkin tehneensä oikein, kun antoi itselleen luvan olla mitä on.

— Jos miehillä on putkiaivot ja naisilla tippaleipäaivot, niin meillä ”tiiteillä” ne on putkisyheröt. Ja hyvä näin.



Mimmi Makunen

Syntynyt Lappeenrannassa vuonna 1958.

Koulutukseltaan insinööri.

Sotilasarvoltaan yliluutnantti.

Työskennellyt muun muassa työnjohtajana, yrittäjänä ja ihmisoikeusjärjestö Setan kouluttajana.

Harrastaa haitarinsoittoa sekä monipuolisesti kulttuuria ja mökkeilyä.