Lappeenrannan Tykki-Kiviharjusta vietiin auto, Korkea-ahosta mönkijä – Poliisi pyytää silminnäkijähavaintoja

Kaakkois-Suomen poliisi tiedottaa, että Tykki-Kiviharjun kaupunginosassa on varastettu lukitsematon farmarimallinen vaaleanruskea Volvo-merkkinen henkilöauto. Auton rekisteritunnus on UIM-773. Varkaus on tapahtunut keskiviikkoyönä.

Lisäksi Korkea-Ahossa on anastettu kotipihalta lukitsematon punamusta Honda TRX 500 -mallinen mönkijä maanantain ja keskiviikon välisenä aikana. Poliisi tutkii molempia tapauksia moottorikulkuneuvon käyttövarkauksina.

Poliisi pyytää tapahtumista silminnäkijähavaintoja. Asiasta tietäviä pyydetään ilmoittamaan havaintonsa sähköpostilla osoitteeseen vihjeet.kaakkois-suomi@poliisi.fi tai puhelimitse numeroon 0295414559.

Poliisi tavoitti keskiviikkona Lauritsalassa kuljettajan, joka ajoi katsastamattomalla henkilöautolla. Kuljettaja puhallutettiin, ja hänen epäillään syyllistyneen törkeään rattijuopumukseen ja hänet määrättiin väliaikaiseen ajokieltoon.